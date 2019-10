«Catalunya ens necessita»: el missatge de la policia espanyola a les portes de la sentència

"Catalunya ens necessita". Malgrat que el cap superior de la Policia Nacional espanyola, Jose Antonio Togores, no ha volgut fer referències explícites a les mobilitzacions previstes arran de la sentència de l'1-O del Tribunal Suprem -que ja escalfen motors aquests dies-, sí que remarcat la necessitat de "sumar esforços" en moments en què el context polític i social fa, segons ha dit, "especialment difícil" la tasca policial. Per això, i durant el seu discurs inaugural, ha assegurat que la tasca de la policia espanyola a Catalunya és "imprescindible".Togores, que ha comparegut acompanyat per la plana major dels cossos policials i militars, així com autoritats catalanes i espanyoles, ha manifestat sentir-se "orgullós" de la tasca que realitza el cos policial a Catalunya. Així mateix, ha cridat al "respecte i a la lleialtat institucional", també dirigint-se indirectament al cos de Mossos d'Esquadra -el major i la l'excúpula dels quals seran jutjats a partir del mes de gener a l'Audiència Nacional-, amb qui ha desitjat continuar treballant conjuntament, sempre tenint en compte "el ple respecte a les lleis, així com als tribunals, jutges i fiscals".Sobre aquesta col·laboració ha volgut incidir també la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que ha parlat de vocació de servei i respecte a la llei "més enllà d'uniformes", i ha recordat que tots tenen el mateix "mandat constitucional". Abans d'acabar, Cunillera ha volgut remarcar que, en aquest sentit, els conceptes de "seguretat i llibertat són integrals i no contradictoris".Entre les autoritats hi havia el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos; el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres; l'inspector general de l'Exèrcit, Fernando Aznar; el màxim comandament de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pablo Garrido, però també, i després que en les darreres edicions no fos així, també el secretari general del Departament d'Interior, Brauli Duart; el nou director dels Mossos, Pere Ferrer, i el comissari en cap del cos policial català, Eduard Sallent.El director general de la Policia, Francisco Pardo, ha tancat un acte ple de referències a la situació política de Catalunya. "Cada vegada que els terroristes ataquen un cos policial, ens ataquen a tots i ataquen a tota la societat", ha advertit sense referències explícites, tot i que molt clares. Pardo ha reconegut que Catalunya és una "societat diversa i plural", però malgrat el "soroll de fons", ha dit, també reconeix el treball dels agents, que ara es presenta més rellevant que mai."La Policia Nacional té la capacitat i la ferma voluntat de salvaguardar l'estat de dret i el compliment de la llei, així com garantir la protecció de la llibertat i la igualtat de tots els espanyols", ha declarat. Una tasca democràtica, ha precisat, que vetlla per la "convivència social" malgrat els moments "d'incertesa". "Vivim temps en què cal recordar que democràcia és respectar i fer respectar les lleis perquè, si no hi ha llei, no hi ha democràcia, ni llibertat, ni pau, ni convivència", ha conclòs.Togores ha destacat la tasca del cos policial durant el 2019, en ocasions en col·laboració amb la Guàrdia Civil, els Mossos o les policies locals, especialment la Guàrdia Urbana de Barcelona. Durant aquest any, ha dit, s'han investigat 112 grups criminals organitzats, 62 dels quals han estat desarticulats. Una de les problemàtiques principals, ha dit, és el tràfic de drogues, que s'ha atacat des del port i l'aeroport -a través de diferents operacions-, i gràcies a les quals s'han detingut unes 500 persones.El cap de la policia espanyola a Catalunya ha repassat, un per un, tots els operatius exitosos que ha considerat destacables, entre els quals l'operació Artero -per desarticular una organització dedicada al tràfic d'armes-, o la Merlín, portada a terme per desarticular organitzacions criminals dedicades a robatoris amb força en domicilis, especialment al Raval. També l'operació Goliat o les realitzades al metro de Barcelona contra els carteristes. Togores, però, en cap cas ha mencionat l'operació Judes, a través de la qual s'han detingut nou independentistes acusats de terrorisme, set dels quals estan en presó provisional per ordre de l'Audiència Nacional , tot i que sí que s'ha referit a les brigades provincials d'informació. Segons ha dit, aquestes han exercit com a "servei d'intel·ligència" contra "tota classe de terrorisme i radicalismes violents".L'acte del dia de la Policia Nacional espanyola ha servit per entregar les commemoracions del cos als agents i membres d'altres cossos que han destacat durant aquest any, amb un paper rellevant en determinades operacions. Les medalles i diplomes s'han entregat per les diferents autoritats, després de la solemne arribada de la bandera espanyola que ha presidit l'acte dedicat històricament als sants àngels custodis, patró del cos.

