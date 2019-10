Els catalans necessiten el sou de vuit anys per poder comprar un habitatge

Per poder comprar un pis, un català necessita el sou íntegre de 8,3 anys treballats, segons reflecteix un estudi de la Societat de Taxació. La dada està per sobre de la mitjana estatal, que és de 7,3 anys, i és la segona més alta de l'Estat. Un dels motius que l'expliquen és que el preu mitjà de l'habitatge ha augmentat un 6,2% a Catalunya en els darrers dotze mesos, fins als 2.361 euros per metre quadrat.Barcelona és la província de l'estat espanyol on el metre quadrat és més car i arriba fins als 2.688 euros, després d'un augment del 7%. A la capital, el preu mitjà del metre quadrat supera els 4.500 euros, situant-se per sobre de Madrid, on és de 3.700 euros.A la demarcació de Girona els preus del metre quadrat van créixer un 2,9% fins als 1.739 euros, a Tarragona un 1,5% fins als 1.390 euros i a Lleida l'augment va ser de l'1,8%, fins als 1.119 euros.L'estudi de la Societat de Taxació també mostra que l'Índex de confiança immobiliari, que es construeix a partir de l'opinió de 548 taxadors, va baixar del 54,7 a 50,9 a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor