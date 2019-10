Un grup violent destrossa una botiga i fereix el seu propietari i dos nens a Barcelona

Un grup violent va destrossar diumenge a la nit una botiga a prop del Camp Nou i va ferir el seu propietari i dos nens, que van patir ferides per talls amb vidres. Els fets van tenir lloc passades les 10 de la nit.Els atacants es van emportar la recaptació de la caixa i van marxar abans que arribés la policia. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir si es tracta d'un robatori o si també hi ha una motivació racista al darrere.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor