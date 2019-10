​Colau tancarà la llista d'En Comú Podem al Congrés el 10-N

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tancarà la llista d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats a la circumscripció de Barcelona. Colau, que ha assegurat a través de Twitter que és "un orgull" formar part de la candidatura, ha reclamat una majoria progressista "per regular els lloguers, fer front a l'emergència climàtica i trobar una solució dialogada per a Catalunya".Segons fonts de la formació, els deu primers candidats de la llista es mantindran idèntics als del 28 d'abril. Així, a Jaume Asens el seguiran Aina Vidal, Mar Garcia, Gerardo Psiarello, Joan Mena, Maria Freixanet, Marcelo Expósito, Alicia Ramos, Núria Lozano i Josep Vendrell. Com han informat, la candidatura la tancaran simbòlicament Joan Carles Gallego, ex secretari general de CCOO, el sociòleg Vicenç Navarro i Ada Colau, mentre que Rosa Lluch encapçalarà la llista al Senat, com van anunciar el diumenge en un acte.

