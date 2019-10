Tres investigadors sobre medicina molecular reben el premi Nobel de Medicina 2019

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

Els nord-americans William Kaelin i Gregg Semenza, i el britànic Peter Ratcliffe han guanyat aquest dilluns el premi Nobel de Medicina pel seu descobriment de com les cèl·lules "senten i s'adapten a l'oxigen disponible". Aquest sensor, tal com explica el compte oficial del premi Nobel a Twitter, és un mecanisme fonamental del càncer i d'altres malalties cardiovasculars.Segons detalla el diari ABC, els premiats van identificar la maquinària molecular que regula l'activitat dels gens en resposta a nivells variables d'oxigen. Concretament, van descobrir el mecanisme d'un dels processos adaptatius més essencials de la vida i van establir les bases per entendre com els nivells d'oxigen afecten el metabolisme cel·lular i la funció fisiològica.El premi està dotat amb nou milions de corones sueques, uns 940.000 euros. Demà es concedirà el de Física, dimecres el de Química, dijous el de la Pau i finalment dilluns vinent es coneixerà el d'Economia.

