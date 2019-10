EN DIRECTE Tota la informació sobre la sentència del Suprem, al minut

10:56 VÍDEO Mig miler d'universitaris tallen l'avinguda de les Bases de Manresa amb cotxes i contenidors. Per ara, hi ha dos autobusos atrapats, però el trànsit es desvia per altres vies; informen Aina Font i Pere Fontanals.

10:53 EN DIRECTE @omnium i l'@assemblea tallen carrers a la vora de les seves seus i Gran Via en protesta per les condemnes de l'1-O https://t.co/F4Zm9Kijc1 #sentència1O pic.twitter.com/8QaH1wPwqJ — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

10:53 .@bcnencomu es compromet a treballar en "totes les iniciatives" per facilitar l'alliberament dels presos polítics i demana defugir "iniciatives unilaterals que incitin a la divisió o a la confrontació estèril" https://t.co/F4Zm9Kijc1 #sentència1O https://t.co/kwOzmPpssN — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

10:49 Els Verds/ALE apressen el govern espanyol a “treballar” per alliberar els líders independentistes. Ska Keller veu la sentència "desproporcionada" i afirma que “no pot haver-hi una solució política amb líders a la presó”.

10:53 El portaveu de l'Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, afirma que "s'està posant a la presó uns ideals", destaca que el consistori està "compromès amb els drets humans" i crida a una mobilització pacífica. El mateix portaveu informa que l'Ajuntament suspèn tota activitat institucional i que Pau Ricomà, l'alcalde, participarà en algunes de les mobilitzacions convocades. Els consellers són lliures de prendre-hi part; informa Jonathan Oca.

10:45 VÍDEO Centenars d'alumnes surten de les facultats de la UAB com a resposta a la sentència. VIDEO Centenars d'estudiants surten a la plaça Cívica de la @UABBarcelona per protestar per la sentència https://t.co/sMzO0D59N2 #Sabadell pic.twitter.com/rbQ5BGUP9v — NacióSabadell (@NacioSabadell) October 14, 2019

10:45 Sturgeon: "Un sistema polític que condueix a aquest resultat tan terrible requereix un canvi urgent". La primera ministra escocesa expressa la seva solidaritat amb els polítics condemnats per "permetre al poble de Catalunya decidir pacíficament el seu futur".

These politicians have been jailed for seeking to allow the people of Catalonia to peacefully choose their own future. Any political system that leads to such a dreadful outcome needs urgent change. My thoughts and solidarity are with all of them and their families. https://t.co/OSaknVGzYY — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 14, 2019

10:45 EN DIRECTE La Plaça Major de Vic reacciona a la sentència: toquen les campanes del rellotge de l’Ajuntament de la capital d'Osona, mentre segueix arribant gent a la cassolada https://t.co/F4Zm9Kijc1 pic.twitter.com/2BxJj7xaWv — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

10:44 Joves i estudiants tallen l'avinguda del Pont de Solsona en resposta a la sentencia; informa Ramon Estany https://t.co/F4Zm9Kijc1 pic.twitter.com/nOyJfCGCkz — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

10:43 Torrent crida a defensar els drets des de la no violència i a convertir la "tristesa" per la sentència en "energia". El president del Parlament reclama trobar "la força i la intel·ligència necessària" per a "resistir els pitjors embats i construir escenaris de futur". Avui ens condemnen a tots, no només a 12 persones. Aquesta sentència és un atac a la democràcia i als drets de tota la ciutadania. Empresonen a la Presidenta del Parlament, al Vicepresident i als Consellers del Govern i a líders socials, però també a les nostres llibertats. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) October 14, 2019

10:40 Iglesias adverteix que les condemnes no resolen el problema polític de fons i demana treballar per “reconstruir ponts”. El líder de Podem creu que “tothom haurà de respectar la llei i assumir la sentència” però demana que es respecti el dret a les protestes.



10:38 Lluís Puig reacciona a la sentència des de l'exili: "És la fi de la justícia espanyola". Aujourd’hui, il ne faut pas être triste ni déprimé. C’est un grand jour pour les catalans qui les marquera dans leurs chairs et dans tous les esprits. Une fin/faim de justice (fin de la justice espagnole, faim de justice pour les Catalans). — Lluís Puig i Gordi (@LluisPuigGordi) October 14, 2019

Els comuns també demanen defugir "iniciatives unilaterals que incitin a la divisió o a la confrontació estèril" i que no s’orientin a la cerca de solucions polítiques inclusives. B arcelona en Comú qualifica la sentència del judici de l'1-O de "tremendament injusta". Asseguren que no servirà per resoldre el conflicte i es comprometen a promoure "totes les iniciatives" per facilitat la seva sortida de la presó.Els comuns també demanen defugir "iniciatives unilaterals que incitin a la divisió o a la confrontació estèril" i que no s’orientin a la cerca de solucions polítiques inclusives.

10:34 EN DIRECTE Centenars d'estudiants tallen la Diagonal per protestar contra la sentència de l'1-O. Els universitaris surten al carrer amb crits d'''independència'' o ''1 d'octubre, ni oblit ni perdó'' i ''llibertat, presos polítics'' https://t.co/F4Zm9Kijc1 #sentència1O pic.twitter.com/xvlpSR6wl1 — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

10:37 Les columnes universitàries convocades pel Tsunami Democràtic arribaran a la plaça de Catalunya de Barcelona a les dotze del migdia. A l'una, el Tsunami anunciarà la primera acció de resposta a la sentència. Les columnes universitàries convocades pel @tsunami_dem arribaran a la plaça de Catalunya de Barcelona a les dotze del migdia. A l'una, el Tsunami anunciarà la primera acció de resposta a la sentència https://t.co/F4Zm9Kijc1 #sentència1O https://t.co/wts6c2rB6X — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

10:33 Talls intermitents de carretera a Tremp com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Els talls s’estan fent davant l’Ajuntament #pallars #sentencia1Opallars pic.twitter.com/0TsuNYRRiP — Pallars Digital (@pallarsdigital) October 14, 2019

10:33 L'Ajuntament de Sant Celoni s'adhereix a les convocatòries unitàries de rebuig a les sentències de l'1-O https://t.co/FvRtssSfOC. #sentència1O @ajsantceloni #baixmontseny — NacióBaixMontseny (@baix_montseny) October 14, 2019

10:32 Una setantena d'estudiants es concentren a les portes del Campus Catalunya de la @universitatURV i reclamen un "poble valent" i exigeixen l'alliberament dels presos polítics. Els joves asseguren que la lluita no acaba avui; informa @JonathanOca https://t.co/d1W6xZr6qG pic.twitter.com/DMYh9GLDOb — NacióTarragona (@naciotarragona) October 14, 2019

10:31 L'Ajuntament de la Ràpita ha convocat un Ple Extraordinari aquesta tarda a les 19.30h per rebutjar la sentència del Tribunal Suprem. Tot seguit, les entitats socials han convocat una concentració a les 20h davant de l'ajuntament.

10:28 FOTOS Desenes de persones tallen la Gran Via amb el Passeig de Gràcia amb motiu de la sentència de l'1-O. Fotografies d'@AdriaCostaRifa https://t.co/F4Zm9Kijc1 #sentència1O pic.twitter.com/DEPe7gw6ha — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

10:25 Els comuns condemnen la sentència del Suprem: "Expressem la nostra indignació davant una sentència injusta que genera un precedent inacceptable".

10:25 Avui s'ha fet pública una sentència dura i implacable que hem analitzat amb els millors juristes per donar-vos-en totes les claus. Ho fem amb l'especial «Un judici per a la història», un @sapienscat de col·leccionista fet amb @naciodigital https://t.co/sTrUBjnZRc #judicihistòria — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

10:20 Societat Civil Catalana demana al Govern que no faci "una crida a la confrontació" i reclama acceptar les sentències judicials.

10:12 Comunicat del Barça amb motiu de la sentència. El club defensa que la presó no és la solució i fa una crida al diàleg i a la negociació:

"La presó no és la solució" pic.twitter.com/E9ZzN4tCmR — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 14, 2019

10:12 Avui s'ha fet pública una #sentència implacable que hem analitzat amb els millors juristes per donar-vos-en totes les claus. I ho fem amb 'Un judici per a la història', un SÀPIENS de col·leccionista fet amb @naciodigital. #judicihistòria Dijous, a quiosc. https://t.co/Ua1qA9UyYR pic.twitter.com/vXMGoCQXpY — Sapiens.cat (@sapienscat) October 14, 2019

10:08 Reacció de Junqueras a la sentència. El líder d'ERC ha enviat una carta a la militància tan bon punt conèixer el veredicte del Suprem: "Tornarem més forts, més convençuts i més ferms que mai".

“Tornarem més forts, més convençuts i ferms que mai. Gràcies a tothom i persistiu perquè nosaltres persistirem sempre, sempre!” — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 14, 2019

10:05 L'advocat de Junqueras lamenta la filtració a la premsa de la sentència i avisa que ara toca llegir-la i anar a defensar la immunitat del líder d'ERC davant del TJUE.

L'advocat de @junqueras lamenta la filtració a la premsa de la sentència i avisa que ara toca llegir-la i anar a defensar la immunitat del líder d'ERC davant del TJUE https://t.co/F4Zm9Kijc1 #sentència1O https://t.co/O1YfgJUAp9 — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

10:01 Forcadell reacciona a la sentència: "La injustícia s'ha consumat". L'expresidenta del Parlament reitera que el debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo.

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 14, 2019

10:00 El president del PP, Pablo Casado, celebra la sentència: "Qui la fa, la paga". També demana a Pedro Sánchez que no indulti els condemnats.

09:55 MINUT / GUIA Totes les mobilitzacions de resposta a la sentència. Les entitats sobiranistes i el Tsunami Democràtic han fet crides a sortir al carrer un cop s'ha conegut la resolució del Tribunal Suprem.



09:53 L'ANC crida els ciutadans a respondre "massivament": "L'estat espanyol condemna el dret a l'autodeterminació".

⬛️⬜️❗️ URGENT: Tothom al carrer!



L'Estat espanyol condemna el dret a l'autodeterminació.



📢 Ha arribat l'hora: responem massivament. Siguis on siguis, atura't, surt al carrer, fes-te sentir!



📲 Atent als nostres canals!



Més que mai, #ObjectiuIndependència pic.twitter.com/VyWERnvOxB — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 14, 2019

09:51 El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà a les 11.30 des del Palau de la Generalitat acompanyat de tot el Govern. Serà la primera reacció institucional a la condemna per sedició dels líders independentistes.

09:48 EN DIRECTE Funcionaris judicials sortint de la presó de Figueres després de comunicar la sentència a @dolorsbassac i la germana de l'exconsellera, Montse Bassa, entrant al centre penitenciari poc després https://t.co/F4Zm9Kijc1 #sentència1O pic.twitter.com/NISbTFAZZy — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

09:46 Reacció de Carles Puigdemont: "100 anys de presó en total. Una barbaritat". L'expresident crida a "reaccionar com mai" davant de la sentència de Suprem

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 14, 2019

09:45 Missatge de Jordi Cuixart just després de conèixer la sentència: Missatge des de la presó:

La resposta a la sentència, reincidència #HoTornaremAFer Amnistia, Democràcia i Autodeterminació. — Jordi Cuixart (@jcuixart) October 14, 2019

09:44 Crida del Tsunami Democràtic: ⚠️ TOTHOM A BARCELONA: comença la resposta a la sentència, comença el #TsunamiDemocràtic! 🌊 A la 13h anunciarem la primera acció! pic.twitter.com/IOf4crJUaO — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

09:40 Santi Vila - Desobediència: Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació

09:40 Meritxell Borràs - Desobediència: Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació.

09:40 Carles Mundó - Desobediència: Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació.

09:40 Josep Rull - Sedició: 10 anys i 6 mesos de presó i 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació

09:39 Dolors Bassa - Sedició i malversació: 12 anys de presó i 12 anys de malversació.

09:39 Raül Romeva - Sedició i malversació: 12 anys de presó i 12 anys de malversació

09:39 Jordi Turull - Sedició i malversació: 12 anys de presó i 12 anys de malversació

09:39 Joaquim Forn - Sedició: 10 anys i 6 mesos de presó i 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació

09:39 Jordi Cuixart - Sedició: 9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació

09:38 Jordi Sànchez - Sedició: 9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació

09:38 Carme Forcadell - Sedició: 11 anys i 6 mesos de presó i 11 anys i 6 mesos d'inhabilitació



09:38 Oriol Junqueras - Sedició i malversació: 13 anys de presó i 13 anys d'inhabilitació

09:28 ÚLTIMA HORA Condemnats per sedició. El Tribunal Suprem condemna els líders independentistes a penes de fins a 13 anys de presó.



09:18 Un funcionari de Justícia ja és a la presó de Puig de les Basses per notificar la sentència a Dolors Bassa quan es faci pública.



09:11 EN DIRECTE Concentració aquest matí a Lledoners a l'espera de la sentència de l'1-O. També hi ha molta presència de mitjans de comunicació https://t.co/F4Zm9Kijc1 #sentència1O pic.twitter.com/AkO5UFHRab — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

09:06 Els magistrats del judici de l'1-O ja són al Suprem per acabar de polir la sentència, que previsiblement es farà pública avui.

09:05 VÍDEO Els ministres espanyoles lloen les «fortaleses» de la democràcia espanyola a les portes de la sentència. Deu ministres intervenen en anglès, francès, alemany i rus en un vídeo que es difon amb el hastag #Everybodyslandes a les portes de la sentència.



08:43 Forta presència policial també a la seu del TSJC a Barcelona. S'han blindat els accessos i hi ha antidisturbis dels Mossos.



08:36 Si ens volen desmobilitzats, mobilitzem-nos. Si ens volen obedients, desobeïm. Si ens volen soles i espantades, ajuntem-nos perquè la por no ens paralitzi.#PobleIngovernable pic.twitter.com/2E3R4GF5t7 — CUP Països Catalans (@cupnacional) October 14, 2019

08:33 Bon dia, estem a punt de conèixer la sentència del Suprem. Tothom preparat! 🌊 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

08:32 L'ACM i l'AMI convocaran una roda de premsa just després de fer-se pública la sentència de l'1-O.

08:19 El jutge Manuel Marchena arriba al Tribunal Suprem per la reunió de la sala segona que ha de validar la sentència de l'1-O.

08:18 La Moncloa llança una campanya en diversos idiomes sobre les "fortaleses" de la democràcia espanyola coincidint amb la sentència. 10 ministres intervenen en anglès, francès, alemany i rus en un vídeo que es difon amb el hastag #Everybodysland.

España es una democracia consolidada. Un Estado de Derecho de los más avanzados del mundo y uno de los países más libres y seguros.



Esta es la España de verdad. Y la hemos hecho juntos, ciudadanía e instituciones. Desde la convivencia, el respeto y la ley. #EverybodysLand pic.twitter.com/S4THfcFSnS — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 14, 2019

08:17 Òmnium convoca una concentració davant la seva seu quan es faci pública la sentència. Cuixart avisa que "cap sentència" farà que deixin de lluitar pel dret a l'autodeterminació exercint drets fonamentals.

08:16 LA VEU DE NACIÓ El carrer és de la gent; per Germà Capdevila.

08:12 OPINIÓ Obsessionats en batre rècords; per Oriol de Balanzó.

08:11 OPINIÓ ​Venjança d'estat, acte primer; per Jordi Muñoz.



08:10 VÍDEO Unes 200 persones es concentren a les portes de Lledoners després de Joan Bonanit. En una acció simbòlica han estat prop d'una hora assegudes a l'entrada del centre penitenciari. Per Pere Fontanals.

08:09 L'ANC convoca concentracions en una trentena de ciutats arreu del món contra la sentència. El Regne Unit, Alemanya, França, Mèxic o els Estats Units són alguns dels països on hi haurà mobilitzacions.

08:09 El Govern prioritzarà preservar les institucions en el xoc amb l'Estat per la sentència. Amb el protagonisme de les mobilitzacions al carrer, la Generalitat cuina una resposta institucional amb traducció al Parlament, que celebrarà un ple específic, sota l'amenaça d'una intervenció més dura que la del 2017. Per Oriol March.

08:08 PERFIL Marchena o quan ser l'Estat no garanteix el control de l'escena. El president de la sala penal del Suprem ha tancat la sentència sense evitar les filtracions després d'evidenciar un clar biaix ideològic durant el judici. Per Aida Morales.

08:07 Guia per descodificar la sentència. Rebel·lió o sedició? Va existir la malversació? Quin és el relat del Suprem dels fets del 20-S? Deu preguntes amb resposta per preparar l'impacte del veredicte de Marchena. Per Oriol March.

08:06 Llegiu "El despertador" de Ferran Casas, avui sobre les claus per interpretar la sentència de l'1-O i una evidència: el Suprem no arreglarà la qüestió catalana, siguin quin sigui el seu veredicte.