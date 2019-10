EN DIRECTE Les reaccions a la sentència

10:45

Sturgeon: "Un sistema polític que condueix a aquest resultat tan terrible requereix un canvi urgent". La primera ministra escocesa expressa la seva solidaritat amb els polítics condemnats per "permetre al poble de Catalunya decidir pacíficament el seu futur".

These politicians have been jailed for seeking to allow the people of Catalonia to peacefully choose their own future. Any political system that leads to such a dreadful outcome needs urgent change. My thoughts and solidarity are with all of them and their families. https://t.co/OSaknVGzYY — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 14, 2019