Bosch titlla l’últim recurs de Borrell d'«inadmissible» i lloa la tasca dels delegats a l'exterior

El conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, ha animat els delegats i delegades del govern a l’estranger a "seguir treballant en positiu" malgrat les crítiques de Madrid i el Ministeri d'Exteriors dirigit per Josep Borrell, el qual acaba de p resentar un recurs contra l’obertura de tres noves delegacions a Mèxic, Argentina i Tunísia. El conseller ha qualificat el recurs d’"inadmissible" i ha defensat la tasca del seu departament en una trobada amb la desena de representants a l’exterior del govern aquest dilluns al matí: "No ens dediquem a malparlar de ningú. No ens dediquem a desfer la feina de ningú, sinó a fer la nostra feina, que és estar presents al món i internacionalitzar el país".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor