La CUP quadruplica els avals per presentar-se al 10-N

La CUP Per la Ruptura (CUP-PR) ha quadruplicat els avals que necessitava per presentar-se a les eleccions espanyoles del 10 de novembre. Aquest matí, els números u i dos de la llista, Mireia Vehí i Albert Botran, els han lliurat a la Junta Electoral Provincial de Barcelona i han anunciat que ja ho tenen tot a punt per afrontar la campanya.En declaracions als mitjans, Vehí ha reiterat que, tot i presentar-se als comicis, "la CUP no renuncia als Països Catalans, al feminisme, l'ecologisme o l'antiracisme". "Anem a aquesta campanya amb la bandera ben alta i això no comportarà que la CUP deixi de construir moviment o deixi de respondre a les sentències com s'espera: al carrer", ha apuntat.Botran ha celebrat el nombre d'avals aconseguits i ha assegurat que això "reflecteix que és necessària una veu dins de l'independentisme que posi en crisi l'Estat" i treballar per aconseguir l'autodeterminació i l'amnistia pels presos.A finals de setembre, el consell polític de la CUP va aprobar concórrer a les eleccions al Congrés per primer cop a la història i van designar Vehí com a cap de llista. La candidata va defensar la decisió de la formació amb l'argument que cal "aprofitar tots els espais on es pot fer política, perquè la responsabilitat és altíssima".El partit va deixar clar que la seva decisió a presentar-se a la repetició de les eleccions espanyoles del 10-N se centra en "estendre la rebel·lia" i no per "garantir la governabilitat a l'estat espanyol".

