Els CDR se sumen a les marxes proposades per l'ANC i Òmnium per respondre a la sentència

👉 Per la llibertat

👉 Per la República

👉 Perquè ho volem tot



👭👬👫 Fem de les Marxes per la Llibertat un clam unànime que ressoni arreu!



🛣️ Cerca els trams més propers al teu territori i uneix-t'hi. Totes som necessàries.



Aturem el país.#ComençaLaRevolta #CDRenXarxa pic.twitter.com/ST0aVTnzQD — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) October 7, 2019

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) se sumen a les Marxes per la Llibertat proposades per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural com a resposta a la imminent sentència del Tribunal Suprem.Així ho han expressat des del seu compte general a les xarxes socials, en un missatge en què criden a "aturar el país" i a fer de les mobilitzacions de resposta al veredicte "un clam unànime". "Per la llibertat. Per la República. Perquè ho volem tot. Comença la revolta", manifesten els CDR, que tenen set activistes empresonats a Soto del Real Les cinc marxes, que es preveuen massives i s'han batejat com Marxes per la Llibertat, sortiran de Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona i, mentre el primer i el segon dia es recorreran dues etapes de 20 quilòmetres cadascuna -40 quilòmetres en total, per jornada-, el tercer només se'n caminaran 20 més i s'arribarà a la capital catalana el migdia. El mateix dia que es doni a conèixer la sentència, les dues entitats convocaran concentracions a diferents punts del país, a les 20h.

