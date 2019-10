Zapatero demana aparcar el 155 per obrir espais de diàleg

L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha rebutjat aquest dilluns en una entrevista a RNE que es vinculi el moviment independentista amb la violència i ha recordat, a més, que el 155 és una mesura "extraordinària" que només caldria adoptar "en circumstàncies molt i molt excepcionals", i que el que tocaria ara és “intentar forjar tots els espais i actituds en favor del diàleg, el retrobament i la convivència i no els que porten més divisió i confrontació”. Zapatero també ha apuntat que la moció de censura de Ciutadans contra el president Torra no aporta solucions al conflicte a Catalunya i ha demanat al PP que faci una “reflexió serena” per trobar vies de diàleg amb les forces independentistes.Preguntat per les detencions dels CDR i la vinculació que s’ha fet de l’independentisme amb la violència, Zapatero ha assegurat que malgrat que “hi ha un sector de l’independentisme que està en la via radical” cal “ser prudents” quan es parla de violència, perquè “fins ara hem tingut situacions difícils però una actitud pacífica del moviment independentista i la immensa majoria dels catalans tenen una cultura pacífica, democràtica inequívoca, i hem de ressaltar això per damunt de qualsevol circumstància”.“Si hi ha persones que actuen en el risc de violència, sens dubte que l’Estat de dret i la llei actuaran, però jo em nego a incorporar el risc de violència al debat polític i social que tenim a Catalunya”, ha sentenciat. Segons l’expresident, més que parlar de violència cal donar ales “a les moltes veus que afortunadament tan al costat independentista com al constitucionalista estan apostant pel diàleg”. “Tan de bo s’eixamplin aquestes veus perquè el futur de Catalunya només s’escriurà racionalment amb diàleg i un acord renovat”, ha dit.Respecte a la moció de censura de Cs, Zapatero considera que no ajuda a resoldre el conflicte. “A cap ens agrada Torra perquè no és un president que hagi aportat solucions ni afavoreixi la convivència, però no crec que –la moció de censura- afavoreixi gens”. En aquest marc ha donat suport al PSC. “Crec que la posició d’Iceta és bastant raonable i penso que el PSC serà una força política determinant per saber si després de les eleccions del 10-N i de les eleccions catalanes és el nou temps del retrobament, el diàleg i l’obertura d’un camí d’acord” perquè “arribar a un nou acord de convivència entre Catalunya i Espanya ens portarà temps”.Respecte a la reacció de l’independentisme a la sentència del Suprem ha afirmat que a ell li preocupa “que hi hagi una espècie de preparació per a una possible sentència sense que la coneguem”. Segons Zapatero "l’independentisme ha de tenir clar que no és un fet polític, i per tant no pot ni ha de condicionar el procés polític". "Amb una sentència o una altra ens hem de preparar i fer un grandíssim esforç”, ha dit.En aquest marc ha demanat al PP que tingui “un moment de reflexió serena per fer un diàleg amb les forces polítiques que van passar del nacionalisme a l’independentisme, un pas cap enlloc”, perquè “en democràcia cal intentar atreure qui ha saltat la línia”. En aquest sentit ha recordat que darrere les forces independentistes hi ha dos milions de catalans. "A Catalunya cal parlar de finançament, de la participació de Catalunya a la UE, de les competències i el seu blindatge, i del paper de Barcelona com a gran ciutat, perquè si parlem només de les grans proclames això porta normalment a la frustració".

