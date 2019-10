Cs atia el relat de la Catalunya amb «por» i «violència» per buscar el suport del PSC

Lorena Roldán: "No és una República, és un cop d'estat. No és una revolució dels somriures, són explosius"

S'ha enfilat al faristol sabent que perdrà aquesta moció de censura, però també disposada a treure'n suc a les portes de la campanya de les eleccions del 10 de novembre. La líder de Ciutadans, Lorena Roldán, ha demanat acabar amb la Catalunya de la "por" i de la "violència" i a obrir una nova etapa "sense procés". No només ha centrat el seu discurs en carregar contra la figura del president de la Generalitat, Quim Torra, sinó en interpel·lar a un PSC al que ja han acusat de posar-se "al costat" dels que aplaudeixen la violència si no voten a favor de la moció de censura. "Estiguin al costat correcte de la història", els ha demanat Roldán.La dirigent ha apel·lat a "l'esperit del 8 d'octubre" del 2017 -quan els partits unionistes van participar en una manifestació massiva a Barcelona- i a la suma amb la qual es va aplicar el 155 per suspendre l'autogovern després de la declaració d'independència del 27 d'octubre. L'objectiu: construir "una Catalunya sense procés". Fer-ho, ha insistit Roldán, és possible si tota l'oposició té una actitud "responsable" com la va tenir aleshores i es conjura per fer fora Torra. "Per a una Catalunya nova, cal acabar amb els totalitaris i apartar Torra", ha sentenciat.El punt d'inflexió per presentar la moció de censura, ha argumentat la líder de Ciutadans a Catalunya, ha estat que el president "aplaudeixi la via de la violència" que, ha insistit, han abraçat els membres dels CDR empresonats. "Utilitza el Parlament com a instrument de pensament únic i aplaudir presumptes terroristes. Algú pensa que els explosius són una bona idea? No li queda a ningú sentit comú?", ha etzibat Roldán adreçant-se a la bancada independentista.Davant d'aquesta situació, ha subratllat, l'única resposta que s'espera de l'oposició és que "pari el cop". Avui, ha insistit, es veurà "qui està al costat de la democràcia", una afirmació amb la qual pretén sacsejar uns socialistes que no pensen donar suport a la moció. "Espero que s'ho repensin", ha demanat tot i saber que el PSC no es mourà de l'abstenció. Per seguir burxant-los, Roldán ha insistit que els independentistes no estan fent una República, sinó un "cop d'estat", que Carles Puigdemont és un "pròfug de la justícia", que no hi ha presos polítics sinó "presumptes delinqüents" i que el procés no és una "revolució dels somriures" sinó "explosius". "No són gegants, són molins", ha conclòs Roldán parafrasejant el Quixot i mirant el president Torra.Roldán ha assenyalat Jordi Pujol com l'artífex del procés i d'un nacionalisme català que ha equiparat amb la "xenofòbia" d'altres nacionalismes europeus. Els dos instruments utilitzats per cimentar l'independentisme, ha dit la dirigent, ha estat l'"adoctrinament" a les escoles i el fet que TV3 sigui un "aparell" al servei de la causa. "Tot això ho va urdir Jordi Pujol", ha afirmat sota l'atenta mirada d'Albert Rivera i Inés Arrimadas, presents a la bancada del públic de l'hemicicle.Aprovar una llei per reduir les llistes d'espera, eliminar els barracons a les escoles, garantir la gratuïtat dels llibres de text, presentació d'uns pressupostos, impuls de l'anglès i que el castellà pugui ser llengua vehicular. Aquestes són algunes de les mesures que Roldán ha abanderat dins dels seus plans si aconsegueix ser presidenta. "Per poder estudiar en espanyol has d'anar als tribunals", ha afirmat tot afegint que el model d'immersió lingüística està "obsolet".Entre els deu eixos de programa de govern presentats, Ciutadans també ha inclòs el relat sobre la inseguretat a Catalunya i a Barcelona i ha promès una major coordinació entre cossos policials. Ha promès acabar amb l'ocupació il·legal de pisos i també s'ha compromès a invertir recursos contra la violència masclista i la igualtat. Una altra de les propostes és la d'eliminar la immunitat dels càrrecs institucionals per batallar contra la corrupció.Roldán ha assegurat estar convençuda que el "pròxim cop" de l'independentisme serà "digital" a través del Cesicat, que el defineix com a "CNI català". Ciutadans es compromet a tancar-lo, com també a gestionar "sense privilegis per a amics" els centres penitenciaris catalans. Pel que fa a les delegacions a l'exterior, el partit taronja lamenta que es facin servir per "parlar malament" d'Espanya i fer "propaganda separatista", amb la qual cosa ha promès tancar-les.Amb totes aquestes credencials, Roldán ha demanat un suport majoritari de la cambra que sap que no aconseguirà. "L'únic que hem de fer és recuperar la llibertat", ha implorat. De fet, ha afirmat que el pla de l'independentisme no és només "il·legal", sinó que també és "irreal". La moció de censura, ha dit, permet "pulsar el botó de reiniciar" perquè els catalans puguin viure amb la "tranquil·litat de saber que no hauran d'enfrontar-se a ningú per la bandera que porta al cor". En un missatge adreçat clarament al partit de Miquel Iceta, Roldán ha conclòs: "Hi ha dues opcions, o votar no i posar-se al costat de Torra o votar sí i posar-se al costat de la convivència".

