Casado reclama a Sánchez que apliqui sis lleis per intervenir Catalunya abans del 155

El líder del PP, Pablo Casado , ha reclamat aquest dilluns al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que apliqui ja sis lleis per intervenir a Catalunya com a pas previ per a l’aplicació del 155.Es tracta, segons Casado, de la Llei de Seguretat Nacional per prendre les competències dels Mossos, la Llei d’estabilitat financera per intervenir els comptes del Govern, la d’Exteriors per tancar el Diplocat, la d’inspecció educativa per posar punt i final al que considera “adoctrinament”, la Llei de l’Audiovisual per “acabar amb la propaganda pública als mitjans de comunicació”, i la Llei penitenciària. "Són sis lleis que estan en vigor i que es poden aplicar ja, i si després cal aplicar el 155 no només no hi posarem impediments, sinó que estarem allà per donar suport", ha apuntat.Caasdo també ha advertit el president del govern espanyol en funcions que si no recorre “ja” les resolucions del Parlament sobre la desobediència, la reacció a la sentència del procés i la sortida de la Guàrdia Civil a Catalunya ho farà el PP a través dels seus diputats i senadors. “Jo anuncio avui que després de 10 dies d’incompliment que calia recórrer al TC les resolucions del Parlament si no ho fa aquesta setmana ho farem nosaltres”, perquè "si no hi ha recurs i el TC no envia el requeriment a Torra no es pot aplicar el 155".En una entrevista a Esradio, Casado ha justificat el suposat gir al centre de la seva formació amb l’elecció de l’expresidenta del Congrés Ana Pastor com a número dos a Madrid. “Crec que és el que necessitem ara, perquè hi ha una crisi que ja està en marxa i cal anticipar perquè no ens passi com al 96 o el 2011”. Segons Casado, es tracta de donar “confiança i solvència” en gestió. Amb tot ha recordat que el PP “no facilitarà una investidura de Sánchez”. La seva oferta d’acord, ha apuntat, es limita al fet que el PSOE sí que doni suport a una investidura d’un president popular.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor