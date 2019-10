Albert Rivera i Inés Arrimadas estan perfectament acomodats a la tribuna del Parlament. La precampanya del 10-N passa inevitablement per Catalunya. Els líders de Ciutadans venen acompanyats de Fernando de Páramo i José María Espejo-Saavedra. Aplaudiments i somriures. Al costat hi tenen Laura Borràs, que sempre troba motius per visitar la cambra catalana, i Víctor Cullell, secretari del Govern. Un parell de cadires més enllà, rictus seriós de Cayetana Álvarez de Toledo. A l'hemicicle ha començat la moció de censura a Quim Torra, que ja sabem que no prosperarà. En realitat, ha començat la campanya del 10-N.Si hagués tingut posada la ràdio abans d'arribar al Parlament, Arrimadas hauria escoltat com Miquel Iceta - als micròfons de la Cadena SER - apuntava que la dirigent taronja li havia confessat que, sabent d'antuvi el resultat de la moció, amb l'espectacle d'aquest dilluns encara farien "un favor" a l'independentisme. Però Arrimadas està concentrada ara en el que diu Carlos Carrizosa, encarregat de justificar en nom de Ciutadans el xou que s'acaba d'encetar a la cambra . El diputat, que fa pocs dies ja va ser expulsat de l'hemicicle, no necessita ni 15 minuts de discurs per referir-se a Terra Lliure. "Talleu, és bona", que dirien al Polònia. "Comencen a ser una caricatura de vostès mateixos", retreu a Ciutadans Meritxell Budó, que puja al faristol en nom del Govern.A Budó no li ha calgut recórrer a la pregària -com va fer dissabte a Montserrat al costat del president de la Generalitat- per passar el mal tràngol de respondre a Carrizosa. El Govern evita desgastar Torra, que no oferirà talls de vídeo per als telenotícies, tal com hauria desitjat el principal grup de l'oposició. Carrizosa fa estona que farceix el relat dels termes que alimenten el missatge electoral del seu partit. Cita terrorisme, violència, Espanya, separatisme, CDR i Audiència Nacional, tot plegat amanit amb referències a Pedro Sánchez i el PSC, rivals electorals.Abans de cedir el torn a Lorena Roldán, Carrizosa té temps per a propagar algunes fake news: diu que el procés no és "cívic" perquè "neix de les elits" i que tampoc és democràtic; també assegura que Torra tractava amb els CDR detinguts, encara que els CDR detinguts ja han dit que mai van mantenir cap contacte amb el president de la Generalitat ni amb Carles Puigdemont, com exposaven a NacióDigital en la primera entrevista concedida des de l'operació judicial del 23 de setembre Budó, que porta el discurs escrit i no improvisa ni una coma, es dirigeix a la bancada que li queda a la seva dreta : "Senyors de Ciutadans, això no és un bar; això no és un plató de televisió; és el Parlament de Catalunya". La portaveu del Govern acusa el principal grup de l'oposició de fer un "ús fraudulent" de la figura de la moció de censura i repeteix que la jornada té fons d'"acte electoral". Torra observa amb la mà dreta a la barbeta, conscient que el dia serà llarg.Arriben els minuts de pantalla de Roldán. Lorena Roldán, no Toni Roldán, que de Ciutadans ja n'ha marxat. I la portaveu taronja al Parlament, com a alumna aplicada, parla de terrorisme, dels CDR, de TV3, de Jordi Pujol i dels articles de Torra que tan servei han fet en aquesta legislatura. "Tot nacionalisme és una història vella", expressa des del faristol. No parla del nacionalisme espanyol que practica Ciutadans, esclar. El lema de campanya del partit és "España en marcha", el mateix que va utilitzar una coalició de partits d'extrema dreta per obtenir representació a les eleccions europees del 2014.Roldán, que dedica paraules volgudament emotives a Arrimadas -punxada per les càmeres del Parlament quan escolta els elogis de la companya de partit-, vesteix la moció de censura d'"obligació moral" per aturar el "cop d'estat" del 2017 . La portaveu de Ciutadans acusa l'independentisme de fracturar la societat catalana i acaba recorrent una reflexió maniquea per defensar el relleu a la Generalitat. "El mal avança quan els bons no fan res", afirma sense despentinar-se per recalcar que ha arribar l'hora d'acabar amb la "llosa del procés". I treu la pols d'El Quixot quan es dirigeix específicament a Torra: "No és la revolució dels somriures, són explosius [...] No són gegants, són molins". Talleu, és bona.

