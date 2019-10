Cs insisteix en vincular Torra amb el «terrorisme» dels CDR per justificar la moció

🏛️ @carrizosacarlos "Hoy hay detenidos por querer atentar contra el Parlament: un grupo radical había participado en los desórdenes públicos cuando se reunió aquí el Consejo de Ministros" #PorLaConvivencia

⚠️ Torra solo quería garantizar la impunidad de los comandos separatistas pic.twitter.com/f0u7fQBj84 — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) October 7, 2019

#Portaveu @meritxellbudo: “Expressem la disconformitat de l’ús d’aquest mecanisme de la Moció de censura per usos partidistes. Expressem en nom del Govern la disconformitat amb l’ús de les institucions per a interessos partidistes" pic.twitter.com/PdAZpYunNz — Govern. Generalitat (@govern) October 7, 2019

Carlos Carrizosa, president del grup parlamentari de Ciutadans, ha estat l'encarregat de presentar la moció de censura que la formació taronja ha presentat contra el president de la Generalitat, Quim Torra. El discurs desplegat ha insistit en els arguments habituals de Ciutadans, assenyalant que Torra és el "màxim artífex del trencament" de la convivència i refermant el vincle de l'independentisme amb el "terrorisme" dels comitès de defensa de la República (CDR), set membres dels quals estan empresonats per un presumpte pla destinat a "atemptar" a Catalunya quan arribi la sentència.Carrizosa, en aquest sentit, ha amplificat els detalls que apareixen aquests dies als mitjans sobre el sumari del cas instruït per l'Audiència Nacional, tot i que està sota secret. El cap de files de Ciutadans al Parlament ha destacat que dos dels detinguts han "confessat" haver estat preparant amonal i Goma-2, i també ha tret el nom de Terra Lliure per refermar el vincle entre independentisme i terrorisme. Tot i que els membres dels CDR que van quedar en llibertat han negat haver-se vist amb el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) i Carles Puigdemont, com va assegurar un d'ells en una entrevista a NacióDigital , Carrizosa ha volgut fer planar el dubte del vincle a l'hemicicle."A Catalunya tots sabem la pressió que pateix tota persona que es vol manifestar espanyola i catalana. La pressió de l'assenyalament, de l'insult, a les xarxes: els partits que no combreguem amb els partits del Govern patim cops de martell als vidres de les seus, i els Mossos no fan res. Ha detingut algú, conseller Buch?", ha asseverat Carrizosa, que ha situat la sentència del Tribunal Suprem com el "moment de la veritat". Des de la tribuna de convidats han seguit la sessió Inés Arrimadas i Albert Rivera, els màxims dirigents de Ciutadans al Congrés dels Diputats i antics parlamentaris catalans."Torra ens ha volgut desconnectar de la democràcia i d'Espanya, i és el màxim responsable de preservar el cop a la democràcia que s'està fent en aquest Parlament. I els socialistes no diuen res", ha apuntat el cap de files de Ciutadans, que ha criticat que el president defensi la desobediència civil i també la institucional. "Què és això? Vostè no ens cobrarà impostos? No posarà els Mossos a fer la seva feina?" s'ha preguntat Carrizosa, que ha trobat "increïble" el plantejament del dirigent independentista."Alguns volen que assistim a l'acte electoral d'un partit, i no a un debat respectuós i democràtic com aquest. Senyors de Ciutadans, això no és un bar. Això no és un plató de televisió. Això no és un pavelló on fer actes de campanya. Això és el Parlament de Catalunya. Ens trobem davant d'una pretesa moció que només ho és en l'aspecte formal", ha assenyalat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en el torn del Govern per rebatre la moció de censura presentada per Ciutadans.Budó, que ha acabat la intervenció amb paraules de suport explícit cap a Torra, ha assegurat que la formació taronja està fent un ús "fraudulent" no només de la moció de censura -amb Lorena Roldán com a candidata alternativa-, sinó també dels recursos públics. "No ens sembla respectuós amb la cambra ni amb les ciutadanes i ciutadans que hi són representants", ha recalcat la dirigent nacionalista.Segons ella, Ciutadans obtindrà "temps televisiu" abans de les eleccions espanyoles. "Però nosaltres no hi contribuirem, i no volem ser còmplices. La intervenció del Govern la faig en qualitat de portaveu i intencionadament breu, perquè tan sols fa onze dies del debat de política general. Ja es va fer un debat en profunditat", ha ressaltat la dirigent de Junts per Catalunya (JxCat). "No sembla el moment més idoni per censurar l'executiu. Motiu més per pensar que la moció només busca rèdits electorals", ha indicat.

