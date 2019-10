Renfe suspèn un trajecte entre Lleida i Barcelona per falta de treballadors

El trajecte en tren entre Lleida i Barcelona que estava programat per aquest diumenge a les 13:10 hores de la tarda no s'ha pogut realitzar perquè la companyia no tenia treballadors. Segons recull Segre , l'empresa assegura que hi ha hagut un desajust amb el personal de reserva, que no s'ha pogut activar després de la malaltia del maquinista. Al no haver-hi treballadors, els viatgers han hagut de fer el viatge en un bus que ha habilitat Renfe.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor