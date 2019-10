De Terra Lliure al «CNI català»: les 10 «fake news» de la moció de censura de Cs

egons filtracions periodístiques, el jutge hauria vinculat als detinguts

Lorena Roldán, aquest dilluns en la moció de censura Foto: Adrià Costa

La moció de censura presentada aquest dilluns per Ciutadans al Parlament de Catalunya passarà a la història per ser la primera en què el lèxic parlamentari ha deixat pas a un vocabulari amb olor a pólvora: "violència", "Terra Lliure", "Terrorisme", "amonal", "goma-2" o "explosius", han entrat a formar part del llenguatge polític a través dels portaveus de Ciutadans, que han intentat aprofitar l'operació de la Guàrdia Civil contra membres dels CDR per equiparar independentisme amb violència.El discurs de Lorena Roldán en la seva defensa de la moció de censura contra el president Quim Torra ha estat una antologia de tots els missatges llançats per Ciutadans les darreres setmanes contra el Govern i les forces sobiranistes. En presència d'Albert Rivera i Inés Arrimadas, que seguien el debat des de la tribuna de la cambra, Roldán -i abans Carlos Carrizosa- han explicitat un rosari d'afirmacions amb poca relació amb la realitat dels fets. Veiem-ne un petit mostrari. Aquestes són les deu fake news del missatge de Ciutadans.Ja abans de la intervenció de Roldán, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, en el discurs de presentació de la moció de censura, ha volgut vincular Terra Lliure, dissolta fa 28 anys, amb el president de la Generalitat. "Ja vam tenir Terra Lliure", ha clamat Carrizosa des del faristol, obviant que va ser una organització marginal i que al final es va dissoldre en bona part perquè mai va trobar suport social dins del nacionalisme.Conscient que s'està en vigília de la sentència del Tribunal Suprem, la candidata unionista s'ha esforçat a equiparar el president Torra a un "colpista" i el procés sobiranista a un intent colpista. Emprant la retòrica pròpia del partit a dojo, Roldán ha exclamat: "Senyor Torra, no és una República, és un cop d'estat. No són màrtirs, són terroristes. No són gegants, són molins. No és la revolució dels somriures, són explosius".Lorena Roldán ha assegurat que "el proper cop a Catalunya serà digital" i s'ha referit al Cesicat com a "CNI català", en línia al que han apuntat mitjans de comunicació madrilenys després de la detenció dels membres dels CDR . En realitat, es tracta del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, que sLa figura de Jordi Pujol no podia faltar en aquesta mena de hit parade antològic de Ciutadans. L'expresident ha aparegut com la mà que mou el bressol del procés. "Tot això ho va ordir Jordi Pujol", ha sostingut Roldán, referint-se al Pla 2000 elaborat per la Generalitat per avançar en la construcció nacional de Catalunya. De pas, ha citat textos de Pujol dels anys 60 i 70 sobre la immigració, convenientment trets de context, en què l'expresident criticava la situació que patien els immigrants, per intentar presentar-los com a xenòfobs.Roldán ha esmentat uns suposats plans per assaltar el Parlament per part dels CDR detinguts i ha insinuat que el president "coneixia" aquests suposats i fantasmagòrics plans, a l'haver-se filtrat una suposada confessió d'un dels detinguts. "Què ha fet vostè?", ha preguntat la candidata de Ciutadans. "Ha enviat un missatge d'impunitat cap als violents", ha insistit Roldán.Roldán ha llançat una pregunta a l'hemicicle per vincular l'independentisme amb el terrorisme i la via de la violència: "Els explosius són una bona idea? No li queda a ningú sentit comú?". La dirigent unionista ha assegurat que Quim Torra és "pitjor" que Carles Puigdemont i que el polític exiliat sabia molt bé el que es feia quan va proposar Torra com a successor.És una de les afirmacions repetides per dirigents de Ciutadans des del mateix moment de les detencions de set membres dels CDR. Carrizosa ha afirmat avui en el ple: "Els CDR detinguts diuen que el coneixen". El mateix Carrizosa ha reconegut, amb la boca petita, que el cas està sota secret de sumari. El que ha obviat Ciutadans és que l'únic detingut el 23 de setembre que s'ha expressat en públic - David Budria, en una entrevista a - ha afirmat que mai havien mantingut "cap contacte amb Torra i Puigdemont".L'obsessió de Ciutadans per equiparar la situació a Catalunya amb la de l'Euskadi dels anys de la violència s'ha plasmat en diversos moments del debat d'avui. Carrizosa ha afirmat que mai cap president de la Generalitat havia estat tan ambigu davant possibles actes de violència, i que Torra ha anat més enllà del que mai van fer els dirigents nacionalistes bascos, afirmant que "mai un lehendakari basc va aplaudir algú que, per ordre de l'Audiència Nacional, ingressa a presó acusat de terrorisme".Una de les afirmacions més sorprenents del portaveu de Ciutadans ha estat quan Carrizosa ha dit que "el procés no és cívic perquè neix de les elits polítiques". Precisament, una de les característiques que ha tingut des del primer moment el procés sobiranista ha estat el poc suport rebut de les elits, polítiques i econòmiques. El moviment sobiranista va ser propulsat per les entitats sobiranistes, amb l'ANC al capdavant.Roldán, en el capítol del seu discurs dedicat a atacar la immersió lingüística, ha sostingut que "Catalunya és a la cua en aprenentatge d'anglès". Una afirmació que sol ser repetida pels dirigents de Ciutadans, però que xoca amb el que afirmen estudis seriosos. Segons el IV Informe de Cambridge University Press Espanya , el nivell d'anglès és més elevat a Catalunya i Madrid que a la resta de territoris de l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor