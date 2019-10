El Govern crea un distintiu que reconeix la innovació digital als municipis catalans

El Govern ha creat el distintiu “Soc smart”, que acredita que un municipi ha fet una aposta estratègica per esdevenir una ciutat intel·ligent i millorar la vida dels seus ciutadans a través de l’aplicació de tecnologia avançada.Els municipis de Catalunya que vulguin optar al distintiu poden presentar la seva sol·licitud a través del formulari habilitat a l’EACAT . Entre d’altres criteris, cal que els municipis i ciutats sol·licitants estiguin adherits a l’Observatori SmartCatalonia, que el pla d’actuacions municipal contingui una estratègia smart i que hagi realitzat algun projecte en l’àmbit de les ciutats intel·ligents.Es vol així reconèixer aquelles ciutats que aposten per la tecnologia com a instrument per proporcionar als ciutadans uns serveis millors; més eficients i de més qualitat; facilitar la presa de decisions mitjançant el monitoratge, la mesura, l'automatització i la interacció contínua, i per implicar la ciutadania i fomentar la seva participació activa en el desenvolupament de la ciutat.Els primers distintius "Soc smart" s’atorgaran a l’estand de la Generalitat de Catalunya durant l’Smart City Expo World Congress 2019, que tindrà lloc del 19 al 21 de novembre al recinte de Fira Barcelona Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat.El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, mitjançant l’Estratègia SmartCatalonia, estén el concepte de ciutat intel·ligent (smart city) a tot el territori i desplega un programa que aprofita l'ús de la tecnologia i la informació digital per tal d'innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.Mitjançant el Laboratori SmartCatalonia i l’Observatori SmartCatalonia, l’estratègia potencia projectes innovadors a tot el territori català per acostar les solucions tecnològiques més emergents i innovadores als municipis de Catalunya duent a terme proves pilot en entorns reals.

