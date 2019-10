​Les línies de tren entre València, Albacete i Alacant afectades pel temporal reobren la circulació

Adif restableix aquest dilluns la circulació de ferrocarril entre València i les ciutats d'Alacant i Albacete, una vegada finalitzats els treballs de recuperació de la infraestructura pels danys produïts pel temporal de setembre en el nus de La Encina, entre les localitats de la Font de la Figuera i La Encina, segons informa el Diari la Veu. Adif posarà a la disposició de les empreses ferroviàries una de les dues vies d'aquest tram, mentre continuen les tasques de reparació de la plataforma i instal·lacions de la segona via. La finalització d'aquests treballs i la seva posada en servei està prevista per a aquest mes d'octubre, segons ha informat l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries en un comunicat que recull Europa Press.Des d'Adif han destacat que la reobertura d'aquesta línia permet, d'una banda, la connexió de nou des de València amb Alacant, la qual cosa afecta les relacions del Corredor Mediterrani. D'altra banda, el restabliment de la circulació implica que es reprenen els serveis ferroviaris des de l'altiplà cap a València en ample ibèric, que permetrà que el trànsit de mercaderies arribi al port de València.Des de la interrupció de la circulació pels efectes del temporal, Adif ha oferit a les empreses ferroviàries de mercaderies com a alternativa la possibilitat de desviar els trens per Saragossa-Tarragona o bé utilitzar la disponibilitat de les seues instal·lacions en les terminals logístiques de Múrcia i Albacete.Els equips de manteniment d'Adif continuen treballant en la resta de les línies afectades per aquest temporal "per restablir la circulació ferroviària en el menor termini possible", més concretament en les relacions Lorca-Águilas, Múrcia-Beniel, Múrcia-Cartagena i el trajecte El Estrecho-Los Nietos, aquest últim d'ample mètric.

