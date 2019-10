Cs i UPyD, junts a les eleccions espanyoles

Cs i UPyD es presentaran junts a les eleccions del 10 de novembre. Concretament, el líder d'UPyD, Cristiano Brown, s'incorporarà com a número 7 de la llista de Cs per Madrid i Fernando Savater tancarà aquesta llista.El president de Cs, Albert Rivera, ha celebrat a través del seu compte de Twitter que els dos partits sumin de cara a les pròximes eleccions. "Bona notícia per Espanya: Cs i UPyD sumem forces i ens presentem junts a les eleccions generals. És un honor compartir projecte amb persones tan valentes i compromeses amb la llibertat com, entre altres Fernando Savater o Maite Pagazaurtundúa", ha afirmat.En l'anterior cicle electoral, Cs i UPyD ja van firmar un acord de col·laboració amb l'objectiu de sumar "deixant de costat interessos partidistes". De fet, Brown ja es va incorporar a la llista de Cs a les eleccions europees del passat mes de maig ocupant el lloc número 11. Llavors la número 2 de la llista el va ocupar Maite Pagazaurtundúa, també exdiputada europea per la formació magenta.

