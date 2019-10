​Neixen les primeres tortugues babaues de la temporada al litoral català

La Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat (XRFM) ha confirmat aquest diumenge el primer niu de tortuga babaua de la temporada al litoral català. La troballa s'ha fet a la platja de Castelldefels (el Baix Llobregat), on s'ha identificat una desena de tortugues sortint del niu cap al mar.El personal del CRAM les han traslladat a instal·lacions científiques per fer-ne un estudi genètic i seguir l'estat de la seva salut.Al costat del niu, s'han trobat també rastres a la sorra que fan estimar que un centenar de tortugues ja haurien arribat al mar. S'espera que en les properes hores acabin de néixer la resta de tortugues caretes dels ous que queden per descloure a dins del niu.La temporada passada es van localitzar quatre nius diferents a Mataró, Premià de Mar i Cambrils.

