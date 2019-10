Casado i Rivera, cara i creu del 10-N, segons diverses enquestes

Pablo Casado i Albert Rivera, la cara i la creu de les eleccions del 10-N. Aquesta és, a grans trets, la principal conclusió que es pot treure de les tres enquestes publicades aquest dilluns a El Mundo, l'ABC i El Español. Totes elles dibuixen un PP a l'alça que podria augmentar en una trentena de diputats i una patacada de Ciutadans, que en podria caure també més de trenta i, fins i tot, quedar per darrere de Podem.Les mateixes enquestes també mostren un PSOE que no rendibilitzaria les noves eleccions. En el millor dels casos augmentaria quatre diputats i, en el pitjor, en perdria un. Per la seva banda, Podem també perdria diputats en tots els casos (entre 10 i 9) mentre que el nou partit d'Íñigo Errejón, Més País, irrompria al Congrés amb entre 5 i 10 escons.En el cas de l'enquesta d' El Mundo , el PSOE aconseguiria 127 diputats, quatre més dels que té ara; el PP n'obtindria 98, 32 més respecte el 28-A; Podem avançaria Ciutadans amb 32 escons, deu menys que actualment, i els de Rivera caurien 33 diputats i es quedarien als 24. Segons aquesta mateixa enquesta, Vox cauria fins als 22 i Més País entraria amb 10 escons. En clau catalana, ERC i JxCat mantindrien els 15 i 7 diputats, respectivament, a l'espera de veure com impacta l'entrada de la CUP en la cursa per accedir al Congrés.En l'enquesta de l' ABC , el PSOE s'estanca als 122 escons, un menys que el 28-A; el PP es dispara fins als 93, 33 més que en les últimes eleccions; Ciutadans continua dessagnant-se i cau fins als 29, 25 diputats menys; Podem també es veuria perjudicat pels nous comicis i cauria nou diputats fins als 33, però podria quedar en tercer lloc per la patacada dels de Rivera. Vox, per la seva banda, augmentaria fins als 29, igualats amb els taronges, i Més País entraria al Congrés amb set diputats. ERC mantindria els 15 diputats i JxCat els 7, i la CUP podria obtenir un diputat.Per últim, l'enquesta d' El Español , situa el PSOE amb 124 escons, un més que el 28-A; el PP també creix, en aquest cas fins als 95 diputats, 29 més que en els últims comicis; Podem baixaria onze escons fins als 31 i superaria Ciutadans, que cauria fins als 30 i es deixaria 27 escons pel camí. Vox creixeria dels 24 als 30 i Més País entraria a la cambra amb 5 escons. Pel que fa als partits catalans, ERC podria pujar fins als 16 i JxCat fins als vuit, la CUP podria treure un escó.

