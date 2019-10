Troben un home mort en una zona boscosa del nord de Sabadell

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat localitzat aquest diumenge a la tarda en una zona boscosa situada entre els barris de Can Llong i La Roureda de Sabadell. Es tracta d'un home gran que ha estat trobat en avançat estat de descomposició, segons han confirmat fonts del cos aLa troballa l'han fet uns veïns que passejaven per la zona de la plaça Granollers pels volts de les 17.45 hores. En localitzar el cos, han avisat ràpidament la policia, que s'ha desplaçat fins el lloc.Ara per ara no s'ha confirmat la identitat de la persona localitzada.

