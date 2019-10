La república s'imposa a la monarquia amb el 98% dels vots a la consulta popular de Sabadell

La consulta popular de Sabadell sobre monarquia o república ha comptat amb la participació de 6.269 persones, 6.155 de les quals s'han decantat a favor de la república, cosa que suposa el 98,18% de les paperetes. Els organitzadors han explicat que hi ha hagut 72 vots a favor de la monarquia, un 1,15% del total, així com 38 vots en blanc i 4 de de nuls.Paula Garcia, la portaveu de l'entitat organitzadora que ha anunciat els resultats, ha criticat l'equip de govern municipal i ha dit que aviat exigiran "respostes i responsabilitats" per haver " utilitzat de manera perversa i hipòcrita la seva posició de poder per tractar d'intimidar i deslegitimar la consulta contravenint així un acord previ al ple"."Volem denunciar de forma contundent del paper que el govern municipal de Sabadell ha jugat els últims dies", ha lamentat Garcia. Ha afegit que "la seva actuació uneix el pitjor dels mètodes polítics dels temps passats a la ciutat amb l'actual amenaça de repressió als projectes de transformació socials i deixa interrogants per respondre".Saben que els resultats "no faran caure el rei ni instauraran la república", ha dit Garcia, però consideren que és "un exercici democràtic sense precedents a Sabadell, el primer pas per començar a aprofundir en el moviment republicà a Catalunya i a tot l'Estat per tal de seguir qüestionant una monarquia que és corrupta, absorbeix recursos públics i negocia amb dictadures sanguinàries".Han estat 30 les entitats i organitzacions que han fet possible la constitució de les 24 taules de votacions amb presència a tots els barris de Sabadell, ha explicat un altre dels portaveus, Gerard Marín. Les votacions s'han dut a terme en un ambient festiu de les deu del matí a les dues del migdia, quan els organitzadors s'han concentrat davant de l'ajuntament de Sabadell amb les urnes per fer el recompte. No hi havia cens i no calia cap document, només tenir més de 16 anys, emetre el vot i acceptar una marca a la mà.

