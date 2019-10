El Partit Socialista guanya les eleccions a Portugal

El Partit Socialista de Portugal (PS) d'Antonio Costa ha guanyat les eleccions legislatives d'aquest diumenge amb un 37,22% dels vots amb un 88,28% de l'escrutini ja realitzat, segons ha informat el Ministeri d'Administració Interna portuguès. La victòria seria en qualsevol cas menys folgada del que s'esperava i lluny de la majoria absoluta.La segona força és el Partit Social Demòcrata (PSD), que se situa en el 29,94 per cent de vots, mentre que el Bloc d'Esquerra assoleix un 8,82% de vots. Per darrere hi ha la Coalició Democràtica Unitària (5,61%), el Centre Democràtic i Social-Partit Popular (4,5%) i l'ecologista Persones-Animals-Natura (PA, 2,64%). Pel que fa a la participació, se situa en el 53,04 per cent.

