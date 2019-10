El Barça desperta i enfonsa el Sevilla amb efectivitat (4-0)

El gol de xilena de Luis Suárez contra el Sevilla Foto: @FCBarcelona_cat

Deu minuts són suficients per canviar radicalment un partit de futbol. El Barça s'ha endut els tres punts del Camp Nou en el seu enfrontament amb el Sevilla (4-0), després d'una mitja hora absolutament nefasta, on els andalusos han pogut marcar fins a quatre ocasions. Tot seguit, Suárez amb una espectacular xilena ha estrenat el marcador i en els següents deu minuts han marcat Vidal i Dembélé per situar el Barça en un marge molt còmode. El golàs de falta de Messi al minut 77 ha tancat la victòria.Les línies defensives del Barça s'han vist molt superades per l'atac del Sevilla en la primera part, amb una pressió molt alta i diverses arrencades que han estat un malson per a Piqué i Todibo. El futbol té rampells d'injustícia i talent i així s'ha demostrat amb una centrada des de l'esquerra que ha engaltat Suárez, amb l'esquerra, per clavar una xilena al pal contrari de la porteria sevillista. Minuts després, Vidal, amb una desmarcada que no ha passat per alt Arthur, ha marcat el segon. I el tercer, també minuts després, ha estat obra de Dembélé que s'ha desfet dels defenses andalusos com si fossin de gelatina. 3 a 0 al descans, amb un Barça que ha despertat en efectivitat i no pas en qualitat.La segona part, amb la confiança d'un marge molt ampli, el Barça ha volgut controlar més la pilota, amb un Sevilla impacient per aconseguir estrenar el seu marcador personal. Todibo ha estat molt sòlid en al majoria de les seves intervencions. Messi, encara sense marcar en el que portem de Lliga, ha seguit obrint línies de passada en ajudes d'un De Jong i Arthur al seu servei. Al minut 59, Messi s'ha desfet de fins a cinc defenses en una carrera digna del crack argentí als seus 22 anys, ha estat a punt de marcar el quart.Ronald Araujo, Rakitic i Busquets han estat els canvis de Valverde a la segona part. El Sevilla ha seguit intentant marcar, amb diverses ocasions que han fallat els seus davanters i Ter Stegen han salvat. Al minut 77, però, Messi ha tancat el partit. Després de dos xuts de falta errats, a la tercera ha anat la vençuda. Golàs de l'argentí i quart del matx. El Barça ha seguit apretant per marcar el cinquè, amb una jugada mestra entre Rakitic i Suárez que ha marxat per sobre de la porteria.Mateu Lahoz, àrbitre del partit, ha protagonitzat els últims quatre minuts del partit, expulsant fins a dos jugadors. Ronald Araujo, per una falta fora de l'àrea que li ha ensenyat la vermella directa i després també ha expulsat a Ousmane Dembélé per protestar. El Camp Nou ha protestat moltíssim les accions de l'àrbitre després de veure les repeticions pel videomarcador. Araujo debutava a la Lliga i ha durat 15 minuts a la gespa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor