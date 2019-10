La Intersindical-CSC reclama que la Generalitat destini fins a 1.000 milions a universitats

La Intersindical-CSC ha reclamat que la Generalitat incrementi el pressupost de finançament del sistema universitari català fins als 1.000 milions d'euros anuals "en el mínim temps possible i com a màxim en 3 anys". En un comunicat aquest diumenge, el sindicat ha criticat que el Govern destini 700 milions d'euros anuals a finançar el sistema universitari "tot i reconèixer que el funcionament normal del sistema requereix 1.000 milions anuals".També ha reclamat la reducció dels preus de la matrícula "en quantitats comparables als de la resta de l'Estat". Així mateix, ha demanat cobertura immediata de totes les noves jubilacions, la recuperació progressiva dels llocs de treball estables amortitzats durant la crisi i la regularització del "professorat precari que realitza tasques estructurals", i ha apuntat que la solució a aquests problemes passa per la constitució d'una república catalana."Sostenir i donar suport al sistema universitari públic català és simplement apostar pel futur de Catalunya", ha assegurat el sindicat, que ha afegit que la transició cap a la societat del coneixement requereix universitats i centres de recerca que cobreixin la doble funció de formar professionals competents i transferir tecnologia a les empreses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor