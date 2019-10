Un mort i 17 ferits en un accident d'autobús entre Barcelona i Bordeus

Le car Flixbus qui s'est couché dans le fossé dans l'#Aude reliait #Barcelone à #Bordeaux. Bilan: un mort, un blessé en urgence absolue et 16 personnes en urgence relative.

►https://t.co/m77JIkxqT8 pic.twitter.com/wNIrik2x3t — France 3 Occitanie (Montpellier) (@F3Languedoc) October 6, 2019

Com a mínim una persona ha mort i 17 més han resultat ferides -una d'elles en estat crític- en un accident d'autobús de la companyia Flixbus en la ruta entre Barcelona i Bordeus, a França. L'accident s'ha produït prop de la ciutat de Narbona, a uns 65 quilòmetres al nord de Perpinyà, a l'autopista A-61, segons ha informat el diari francès Le Figaro i ha confirmat poc després la mateixa companyia a través de les xarxes socials.El vehicle hauria bolcat al voltant del migdia, però es desconeixen les circumstàncies en què s'ha provocat el sinistre. A l'autocar hi viatjava una trentena de persones. La conductora de l'autobús, de 50 anys, ha estat detinguda, tot i que les proves d'alcohol i de drogues han sortit negatives. Ara per ara, però, hi ha en marxa altres exàmens toxicològics.Al lloc s'hi han desplaçat una desena d'ambulàncies, una seixantena de vehicles de Bombers, dos helicòpters amb equips mèdics i diversos agents de la policia francesa. Un nou vehicle ha transportat els passatgers il·lesos fins al destí final.

