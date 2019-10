«The Lighthouse» brilla a Sitges amb un dels millors duels interpretatius de l'última dècada

La millor pel·lícula del dia

Els protagonistes del dia

Asia Argento, aquest diumenge al Festival de Sitges. Foto: Festival de Sitges

L'acte més destacat de la jornada



Un fotograma de «Lux Æterna» Foto: Festival de Sitges

Aquest diumenge Sitges s'ha retrobat amb el cinema de dos dels seus directors més aclamats: Robert Eggers, autor de The Witch, i Gaspar Noé, artífex de Clímax. Tots dos, l'un amb The Lighthouse i l'altre amb Lux Æterna, han aconseguit impactar el públic del festival amb les seves propostes trencadores i, a estones, incòmodes. I és que, si una cosa tenen en comú aquests dos cineastes, és que mai deixen impassible l'espectador.D'altra banda, avui també ha passat pel festival de Sitges l'actriu Asia Argento. Ho ha fet per recollir el premi Méliès, guardó que se li ha atorgat en reconeixement a la seva trajectòria professional.The Lighthouse, el segon llargmetratge de Robert Eggers, et submergeix dins la seva atmosfera opressiva i delirant des de la primera escena. L'èxit d'aquesta experiència immersiva es deu, en gran part, a la brillant interpretació de Robert Pattinson i Willem Dafoe, que regalen a l'espectador un dels millors duels actorals de l'última dècada.La pel·lícula ens trasllada a una remota illa de Nova Anglaterra a les acaballes del segle XIX. Allà es troben dos faroners: un és jove i inexpert (Pattinson), i l'altre, experimentat i borratxo (Dafoe). Tots dos s'endinsaran en una existència al·lucinatòria i angoixant.El director Gaspar Noé i l'actriu Asia Argento han estat els noms més destacats de la quarta jornada del festival. El cineasta, que l'any passat es va emportar el premi a millor pel·lícula per Clímax, ha desfilat per la catifa vermella per presentar la seva nova cinta: Lux Æterna, una obra que se submergeix en el respecte de les creences, el treball d'actor i l'art de la direcció. L'actriu, per la seva banda, ha acuit el festival per recollir el Méliès en honor a la seva carrera professional.La Gala Méliès ha estat el focus d'atenció d'aquest diumenge al festival. Durant l'acte, celebrat a l'Auditori, s'han projectat el film Lux Æterna de Gaspar Noé; Nimic, el curtmetratge del provocador Yorgos Lanthimos, i una versió restaurada de la mítica Le Voyage dans la lune. A més, a la carpa FNAC, han tingut lloc les presentacions de set llibres diferents com Alucine. Magia, ilusionismo y cine i Artilugios para ilusionar de Miguel Herrero Herrero.

