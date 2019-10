737 milions per fomentar l'ocupació i el desenvolupament econòmic local

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà el proper any 737,2 milions d’euros al desplegament de polítiques actives d’estímul i foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local. D’aquests, 330,7 milions d’euros es distribuiran a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), mentre que 406,4 es destinaran a altres programes ocupacionals del Departament, concretament a suport a la inserció al mercat de treball (282), programes de treball per a les persones amb discapacitat (105) i foment de l’economia social, l’autoocupació i el treball autònom (19,4).El SOC, amb aquesta dotació econòmica de 330,7 milions d’euros, preveu atendre més de 690.000 persones, tant ocupades com desocupades. Destaquen especialment els programes de foment de l’ocupació i els orientats a acreditar i/o millorar la qualificació professional. També hi ha partides importants pel desenvolupament econòmic local i l’orientació professional. Finalment, el foment de l’emprenedoria i l’autoocupació, l’estímul a la mobilitat geogràfica i la intermediació laboral també incorporen dotacions pressupostàries.Tot aquest paquet d’actuacions es basa en les tres prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a les polítiques d’ocupació: concertació territorial, suport i orientació a les persones, i formació i qualificació professional.A partir d’aquests eixos, el Servei públic d’Ocupació de Catalunya manté i reforça un ampli ventall de programes adreçats principalment als col·lectius més vulnerables, com els majors de 45 anys, les persones aturades de llarga durada, les dones, els i les joves i les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania , entre d’altres. A tots aquests col·lectius s’adrecen principalment un ventall de programes i actuacions entre les quals i com a novetat destaquen:• Pla de Qualificació en Tecnologia Mòbil, per formar i qualificar professionals en els diferents àmbits de les TIC que requereix el mercat laboral.• Pla pilot de Certificats de Professionalitat en instituts.• Programa d’aprenentatge per a la professionalització destinat a persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió social i laboral.• Programa de formació en el marc de la campanya agrària.També s’hi ha afegit algunes actuacions noves, com la iniciativa per contractar més d’un centenar de persones aturades per treballar a les tasques de reparació dels danys causats per l’incendi del passat mes de juny a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià.A banda d’aquestes novetats, el Servei públic d’Ocupació de Catalunya manté els seus programes, com ara el de Projectes Singulars o Enfeina’t, entre d’altres Tot aquest paquet d’actuacions vol donar continuïtat i reforçar els bons resultats que els programes del Servei públic d’Ocupació de Catalunya han proporcionat els darrers anys. El 2018, per exemple, un total de 680.950 persones a tot Catalunya van participar en algun dels programes del SOC, de les quals 323.978 (gairebé el 50%) van aconseguir inserir-se laboralment. Per col·lectius la major part de les persones participants van ser dones (357.134), majors de 45 anys (251.489) i joves (173.782).L’any passat, el SOC també va facilitar a 27.561 persones l’accés a cursos de formació. Una formació que també el Servei públic d’Ocupació imparteix a través dels 8 Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) i el Centre d’Automoció de Martorell, que l’any passat van matricular 3.465 i 213 alumnes respectivament.Els resultats del 2018 també fan evident la cada vegada major participació i col·laboració amb el SOC del món empresarial, les entitats privades i el món local. El 2018 un total de 5.223 empreses van oferir pràctiques a 13.215 persones mentre que 2.069 entitats privades i 886 ens locals van aprofitar les subvencions a la contractació per incorporar personal a través de programes del SOC.Una altra dada rellevant té a veure amb l’activitat a les 69 Oficines de Treball, on el 2018 es van fer 2,2 milions d’atencions i 486.600 entrevistes. Les empreses, a més, van oferir 30.791 llocs de treball a través del Servei públic d’Ocupació de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor