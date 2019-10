VÍDEO Vox balla al ritme de «Puigdemont, Trapero i Junqueras a presó»

La banda sonora de VOX en Vistalegre: "Puigdemont te vamos a meter en prisión". Baila Rocío Monasterio, que lleva viviendo 5 años de manera ilegal en su mansión. pic.twitter.com/l1LzGaQaIL — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 6, 2019

No és cap sorpresa l'animadversió que tenen els dirigents i votants de Vox envers l'independentisme i, especialment, contra Quim Torra, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i el major Josep Lluís Trapero. I aquest diumenge, en l'acte central del partit a Vistalegre, a Madrid, això ha agafat forma de cançó:"Puigdemont et portaran a la presó". Això és el que s'ha pogut escoltar quan la candidata Rocío Monasterio ha pujat a l'escenari per pronunciar el seu discurs. Durant l'acte, el líder del partit, Santiago Abascal, ha exigit la suspensió immediata de l'autonomia de Catalunya i la detenció i posada a disposició judicial del president Torra. També ha reclamat que s'il·legalitzin tots els partits independentistes i ha retret a la resta de formacions espanyoles "no fer res" contra l'independentisme.El líder de Vox ha advertit que a Espanya "hi ha un cop d'estat viu" i, de fet, ha considerat que hi ha "una emergència nacional abans que climàtica".Sobre el president Carles Puigdemont, ha dit que la justícia europea l'hauria d'haver entregat a Espanya. "Hem de suportar aquest ridícul d'Europa amb Puigdemont campant per on vol", ha etzibat. Vox s'ha reivindicat com l'única formació que "no dona impunitat a la rebel·lió" i ha criticat que es qualifiqui els CDR en presó preventiva de "ciutadans compromesos" mentre han preparat, segons ells consideren, "accions amb explosius".

