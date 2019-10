Sanitat retira del mercat tres formatges francesos per listèria

El Ministeri de Sanitat ha ordenat la retirada de tres formatges francesos del mercat per presència de bacteris de listèria i escherichia coli. Es tracta de diversos lots de formatge de llet crua de vaca procedents de França, de les marques Moulis cremier, Moulis vache i Bethmale de Marterat Vache, que produeix l'empresa francesa SAS Le Moulin.La mesura, segons han informat, s'ha pres com a mesura de precaució, ja que no s'ha detectat cap cas de listeriosi vinculat als formatges. Els productes que s'han distribuït a l'estat espanyol i que s'han d'evitar són el lot 19163112 de Moulis cremier, el lot 19199118 de Moulis vache i el lot 19199118 del Bethmale de Marterat Vache.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor