Mireia Vehí, la primera veu de la CUP a Madrid

Mireia Vehí Cantenys (Vilafant, 1985) ja ha passat a la història interna de la CUP. Passi el que passi amb les votacions del proper 10 de novembre, la cupaire serà la primera candidata que la formació va presentar en unes eleccions espanyoles. Vehí assegura que pretenen anar a Madrid per "agitar" la política espanyola, sense voluntat de ser clau de cap govern i amb la idea de "portar el conflicte català al Congrés".Vehí està cridada a ser la cara i la veu de l’independentisme anticapitalista al cor de l’Estat, una tasca en la que haurà de fer valdre la seva experiència municipal a Sabadell i en política nacional al Parlament de Catalunya. La cupaire va integrar la llista electoral de la Crida per Sabadell el 2015, poc abans de formar part de la candidatura de la CUP a la cambra catalana, on ocupava el vuitè lloc, que la va deixar sense acta de diputada. No obstant això, la dimissió posterior d’alguns membres electes li va obrir les portes del Parlament a inicis del 2016.Va ser en la tasca parlamentària on va anar configurant una imatge d’activista política exigent amb el Govern de la Generalitat, en aquell moment pilotat per Artur Mas. Havia arribat a la primera línia de la política catalana després d’una àmplia trajectòria en moviments socials, com l’assemblea de l’Autònoma i l’assemblea del barri barceloní del Poble-sec.Llicenciada en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i especialista en migracions i gènere, i multiculturalitat, a Vehí se l’ha vist carregant contra el CIE de la Zona Franca, defensant la desobediència davant l’estat espanyol o reivindicant el feminisme fins al punt de ser deportada de Turquia, on hi havia anat per participar en una marxa del 8 de març.La flamant candidata de la CUP té ara el repte de bastir un discurs que haurà de fer atractiu per aquells que consideren que els anticapitalistes no han perdut res a Madrid. El seu ascendent a Endavant i la presència d’Albert Botran, vinculat a Poble Lliure, al número tres de la candidatura per Barcelona li poden aplanar el camí de la campanya que arrencarà amb la convicció de tancar les portes a qualsevol pacte governamental. Que la seva mare sigui alcaldessa del PSC a Vilafant (la seva participació en un acte socialista va aixecar polseguera interna ) no serà un inconvenient per desplegar el discurs de bloqueig a Madrid.

