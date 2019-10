Tres categories desertes i només 47 quilos de bolets collits al Concurs de Boletaires

El cistell guanyador pesava 19,6 quilos de rovellons. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Foto de grup del 63è Concurs de Boletaires. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Les boletaires d'honor, Neus Camps, Mariàngela Vilallonga i Dolors Grau. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El 63è Concurs de Boletaires ha tornat aquest diumenge al Pla de Puigventós i a la seva data original, la del primer diumenge d'octubre, després que l'any passat la neu obligués el certamen a traslladar-se a Berga . Les autoritats comarcals i la Penya Boletaire han repartit els ja tradicionals premis en un matí de lleure i bolets. Les parades d'artesans, l'esmorzar i el Concurs Infantil de Boletaires han protagonitzat les activitats de bon matí, abans de l'esperada pesada del concurs.La cistella de 19,6 quilos de rovellons de Melitó Marmi ha guanyat el Concurs de Boletaires, en endur-se el primer premi de la categoria de menys de 20 quilos. Les categories de més de 40 quilos i d'entre 20 i 40 quilos de rovellons, i la de rovelló de més pes, han quedat desertes en una temporada fluixa que encara espera més pluges, fred i humitat per remuntar. També ha resultat premiada la cistella d'11,5 quilos de llenegues negres, que ha presentat Àngela Baraut. Els dos premis queden en família perquè ambdós boletaires són marit i muller. A més, també s'ha endut el segon premi de la categoria de llenegues, el pare de la guanyadora de la mateixa categoria, Josep Baraut de 89 anys.En total, al concurs hi han participat 8 persones i han sumat 46,9 quilos de bolets. Unes xifres que queden lluny de les de temporades bones, quan el Pla de Puigventós ha arribat a ser testimoni de boletaires amb 60 quilos de bolets en un sol cistell. Els experts han advertit que, si no plou aviat, la temporada es pot donar per perduda a la comarca.Melitó Marmi ha explicat que ell ha trobat els seus rovellons a Travil, a Capolat, buscant-ne durant unes 10 o 12 hores i al llarg de dos dies. Marmi ha lamentat que enguany costi molt trobar bolets i que sigui un any amb moltes menys cistelles al concurs. "És una temporada molt seca, si no plou en les pròximes setmanes, enguany ja no se'n faran", ha dit. La seva companya Àngela Baraut ha explicat, per la seva banda, que ha trobat les llenegues a la zona de Vallcebre i Gósol, i ha coincidit en el fet que, si les precipitacions no arriben ben aviat, la temporada ja podrà donar-se per perduda. "Hi ha trossos de bosc on encara es troben bolets, però n'hi ha on no se'n troben ni un", ha afegit Josep Baraut, el pare de l'Àngela, que participa al concurs dels seus inicis.Com a convidats especials, aquest diumenge s'han entregat els títols de boletaire d'honor a la consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga, a la codirectora de l'Exploratori de Recursos de la Natura, Dolors Grau, i a l'estudiant que ha tret la millor nota de les Pau del Berguedà, Neus Camps. També s'ha anomenat com a boletaire d'honor al president Quim Torra que no ha pogut assistir a la festa, malgrat que inicialment estava previst que hi fos.Mariàngela Vilallonga ha agraït el seu títol de boletaire, i també el del president Quim Torra. "El president no ha pogut ser aquí, però us envia una salutació cordial, afectuosa, us abraça a tots, i us demana que feu força per ajudar-nos a passar els dies que vindran", ha dit."Com a Mariàngela Vilallonga, he de dir que és un goig que el president m'hagi delegat aquest acte, perquè així també he pogut ser boletaire d'honor", ha afirmat entre somriures. "Sóc boletaire des de petita, de Llagostera, a la zona de les Gavarres, i allà trobem molts ous de reig, no sé pas aquí si en teniu tants", ha fet broma."Estic molt contenta de ser aquí, que hàgiu mantingut aquesta festa durant 63 anys diu molt de la vostra constància per fer conèixer i preservar el bosc, també en aquests temps complicats de l'emergència climàtica", ha assegurat la consellera de Cultura.Vilallonga ha volgut felicitar a la Penya Boletaire perquè "aquest any som tres dones les qui som boletaires d'honor, l'any passat eren quatre homes, ho heu arreglat molt bé", ha reblat entre aplaudiments. Finalment, Vilallonga ha llegit un poema, El Bosc de l'escriptora Maria Àngels Anglada (Vic, 1930 – Figueres, 1999).També han agraït el seu títol Dolors Grau, que ha confessat ser boletaire des de petita i pujar al Concurs de Boletaires per participar-hi quan es feia a la Serreta, i la jove Neus Camps.