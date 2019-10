Casado aposta pel «desbloqueig» i no tanca la porta a pactes «inclús amb el PSOE»

⏯ @pablocasado_: "Sánchez pide que le dejemos gobernar pero en abril tuvo cuatro vías para alcanzar el gobierno, una era con Ciudadanos y no lo hicieron".



🤔 ¿Por qué los españoles van a pensar ahora que van a desbloquear lo que no quisieron hacer hace pocos meses? pic.twitter.com/7tRA6iPlw6 — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) October 6, 2019

El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest diumenge que les eleccions del 10-N "van de desbloqueig" i ha apuntat que el vot a la formació popular és "l'única garantia" per sortir de la paràlisi política. "Si la gent vol desbloqueig a Espanya només pot votar el PP, que és el partit que sempre ha estat obert a pactar i ha demostrat eficàcia en asseure's a la taula de negociació", ha afirmat Casado en un míting a La Corunya."Que els votants sàpiguen que si el PP treu un escó més que el PSOE, desbloquejarem la situació i arribarem a formes de governabilitat amb tots els partits constitucionalistes, també si fa falta amb el PSOE", ha assenyalat el líder del PP. Casado també ha fet una apel·lació als partits de centre-dreta "que no volen que governi Sánchez" si estan disposats a evitar les províncies on es reparteixen pocs escons i així no perjudicar els resultats del PP.

