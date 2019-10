Per què dormim amb els ulls tancats?

Les persones passen un terç de la seva vida dormint. Per tant, i sobre la mitjana espanyola de vida -més de 80 anys- l'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que els ciutadans de l'estat espanyol passen uns 27 anys dormint. Però, per què es dorm amb els ulls tancats? Segons destaca l'Associació Espanyola de la Son (Asenarco), mentre es dorm es porten a terme les funcions fisiològiques imprescindibles per a l'equilibri físic i psíquic.Les funcions més destacades són les d'emmagatzemar energia cel·lular, restaurar la homeòstasi del sistema nerviós central i la resta de teixits, o els processos d'aprenentatge i de memòria. A més, i segons el neuròleg i especialista en la son José Haba-Rubio, tancar els ulls és important perquè activa un mecanisme que protegeix la capa exterior blanca de l'ull, així com també la còrnia, i fa que les dues estiguin ben hidratades.L'expert argumenta que dormir amb els ulls tancats s'explica per evitar accidents. "Mentre dormim no reaccionem a potencials perills", indica, i afegeix que dormir amb els ulls oberts generaria estímuls de llum que despertarien fàcilment.Malgrat que hi ha persones que dormen amb els ulls oberts -aquest és l'efecte de la lagoftalmia-, això es deu a un dèficit en els músculs de les parpelles. Això afecta entre el 10 i el 20% de les persones, i el principal perill és que els ulls s'assequin i, en ocasions, es puguin infectar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor