Sánchez, sobre l'aixecament del veto al PSOE de Rivera: «El pànic fa miracles»

España no solo necesita un gobierno, necesita un horizonte. Pongamos lo que nos une por encima de lo que nos separa y aprobemos un gran acuerdo nacional para hacer las reformas que los españoles necesitan y no depender nunca más de los separatistas.



Pongamos #EspañaEnMarcha 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/rBA5SIZz69 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 5, 2019

El líder del PSOE i president del govern en funcions, Pedro Sánchez, ha continuat ironitzant aquest diumenge sobre l'aixecament del veto al PSOE d'Albert Rivera i ho ha vinculat a les males perspectives electorals de Cs."El pànic fa miracles. Però nosaltres repetim a les formacions de dreta que no busquem el seu suport, i menys d'organitzacions que pacten quan poden amb la ultradreta", ha assenyalat Sánchez en un acte a Barakaldo que ha servit per presentar la secretària general del PSE-EE, Idoia Mendia, com a candidata a lehendakari."L'únic que els hi demanem és que si no tenen una majoria alternativa almenys que respectin el resultat electoral i deixin governar la llista més votada", ha insistit el líder del PSOE, que ha negat un cop més l'existència de presos polítics. "Els independentistes diuen que Espanya és una dictadura i, en canvi, tancarem ben aviat el mausoleu de Franco", ha valorat Sánchez.El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va aixecar ahir per primer cop el veto a Pedro Sánchez i ja comença a parlar de possibles pactes amb el PSOE després de les eleccions espanyoles del proper 10 de novembre.En el seu primer míting de precampanya, celebrat a Madrid, Rivera ha mostrat la seva disposició a pactar amb els socialistes per evitar que Espanya torni a quedar "bloquejada"; "Em comprometo també a convèncer el PSOE a que rectifiqui, a que torni d'on mai no havia d'haver sortit, del constitucionalisme. A que torni a seure amb nosaltres per donar suport o per liderar aquestes reformes ", ha reblat Rivera.Tot i això, el que proposa Rivera no és una coalició, sinó un vot que faciliti un hipotètic govern del PSOE en el cas que hi hagi situació encallada i que un govern de dretes no sumi la majoria absoluta.

