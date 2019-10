VÍDEO Arrimadas escridassada amb un eixordador «llibertat presos polítics» a la festa major de Les Corts

La diputada al Congrés i excap de l'oposició al Parlament de Catalunya per Ciutadans, Inés Arrimadas, ha estat rebuda amb eixordadors crits en suport a la llibertat dels presos polítics. Els fets s'han produït en la diada castellera de la festa major del barri de Les Corts de Barcelona, just quan Arrimadas sortia al balcó del districte.Diverses personalitats polítiques que estaven al mateix balcó amb la dirigent de Ciutadans s'han afegit als càntics per la llibertat dels presos polítics. La diada castellera de la Festa Major del districte barceloní comptava amb quatre colles: castellers de Barcelona, els borinots de Sants, els castellers de la Vila de Gràcia i els Saballuts de Sabadell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor