En dos minuts, un orgasme

la joguina sexual que ha revolucionat no solament el mercat dels sex toys sinó la majoria de cases de les dones de la meva generació (segurament també de més joves i de més grans). Parlo d'un succionador clitorial, conegut pel seu nom comercial: el Satisfyer.de fet hi ha diverses marques que fabriquen el mateix producte, però ha passat quelcom similar als clínex o les vambes, que el nom de la marca ens val com a genèric per parlar del succionador en sí.de fet, aquesta joguina en qüestió el que fa és emetre pulsacions que a través d'una membrana interna, que, quan l'apropes al clítoris, fa el buit i dona aquesta percepció de succió que és el que condueix a l'orgasme amb tanta rapidesa, facilitat i felicitat.i tothom me'n parlava meravelles, per una sola, per jugar en parella, mida de viatge, en forma de pingüí, el número 1, el número 2, el 2 plus. Absolutament totes les dones que coneixia i el tenien me'l recomanaven, fins i tot aquelles amigues amb les que mai havíem parlat de sexe. Perquè això encara passa, dones que no han parlat mai de sexe, ni d'orgasmes, ni de masturbar-se. Dones per a qui el sexe i la seva sexualitat és tabú, per molt que els costi d’entendre a homes com Quim Monzó, que va tuitejar el següent el dia internacional de l’orgasme femení però que també m'agradava molt... el sexe. Es referia al sexe però va ser incapaç d'acabar la frase. Perquè estem al 2019 i el mite de la feminista frígida que odia el sexe segueix aquí entre nosaltres. Mentre uns altres diuen que no és un tabú, els altres se sorprenen quan una dona parla de sexe. És com viure en un Matrix constant.les dones volem satisfacció vs el mot tradicional "consolador" de consolar. No volem consol, volem plaer, de fet, l'altre mot que es sol usar per algunes joguines sexuals, dildo, ve de l’italià diletto (delit) i segueix sent infinítament millor que consolar. Però potser, un altre motiu és que simplement, no té forma de penis i que està pensat única i exclusivament per tenir orgasmes clitorians, el nostre plaer allunyat dels fal·lus. I per menys de 40 euros."cuidado personal" fet que em sembla bastant divertit, però no tant com algun dels comentaris de les satisfetes clientes. Algunes, ens descriuen sensacions de tal manera que sembla més una novel·la eròtica que una descripció del producte."No hauria pensat mai que fos tan satisfactori, impressionada és poc. En compraré un altre per la meva filla". Recordo una col·lega que em va dir que havia fet més pel feminisme el Satysfier que tota la bibliografia contemporània.: "Només diré que m'he esborrat el Tinder". Perquè és cert que sí, el Satisfyer (per moltes) ha substituït les cites dolentes i el sexe maldestre amb un desconegut aconseguint el que et promet: un orgasme en dos minuts.Tan poc temps tenim, que ens sembla quelcom positiu tenir una joguina que ens porta per la drecera més ràpida? Que potser hem perdut les ganes de gaudir de les vistes del camí llarg? Ja no tenim paciència per fer el camí acompanyades? Per ensenyar a un altre per on hi ha les muntanyes més altes? Potser val la pena, perquè si bé és cert que trigues més, les vistes des de dalt són més espectaculars.

