Els perills de netejar casa teva amb lleixiu

Netejar la casa amb lleixiu és una bona idea? Molta gent ho fa, ja que aquest és un producte d'ús habitual en moltes de les llars. No obstant això, l'ús del lleixiu comporta, segons ha indicat un grup d'investigadors, diferents efectes nocius per a la salut. Els seus vapors, quan es combinen amb la llum i un compost cítric que es troba en molts dels productes domèstics de casa, poden formar partícules nocives per a les persones i mascotes. Ho assegura l'estudi " Environmental Science & Tecnology ", que publica la revista de la Societat Americana Química.El gas perillós en qüestió és l'àcid hipoclorós, així com el gas de clor, que poden acumular-se en nivells relativament alts en segons quines zones poc ventilades de la llar i tenir una reacció nociva quan es combinen amb altres composts, com ara els que integren netejadors i alguns ambientadors.Els aerosols orgànics secundaris que se'n deriven poden tenir efectes molt adversos per a la salut, apunta l'estudi. En aquest es van realitzar diverses proves de combinació de gasos amb productes i il·luminació, i es van constatar nivells de partícules considerablement elevats que podrien tenir efectes per a la salut.

