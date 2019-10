Un home fuig de la presó i atraca amb un revòlver dos establiments de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 23 de setembre un home de 36 anys com a presumpte autor de dos robatoris violents en establiments comercials de Barcelona. Segons la policia catalana, se'l relaciona amb dos atracaments, el primer en una entitat bancària el 19 de setembre i un altre dos dies després en un establiment d'alimentació ubicat a la mateixa zona de la capital catalana. En aquest segon, va disparar un tret fortuït que no va provocar cap ferit mentre forcejava amb un home.Al detingut li constaven tres ordres de detenció i ingrés a presó i al maig del 2018 es va escapolir dels educadors que l'acompanyaven en una sortida programada del centre penitenciari on complia condemna pe atracament. El jutge va decretar el seu ingrés a presó el 28 de setembre.Segons recullen els Mossos en un comunicat, en el primer atractament el detingut va amenaçar amb un revòlver un dels treballadors i van aconseguir endur-se un botí de 1.000 euros.En el segon atracament, el detingut va irrompre al local i va amenaçar amb una pistola els treballadors que estaven a punt de tancar, segons els Mossos. En aquell moment, no hi havia cap client a l'establiment i el detingut va conduir els tres empleats cap al quartat on s'hi feia el recompte de la recaptació del dia i els va lligar amb brides de mans i peus.Al cap d'uns minuts, la parella d'una de les treballadores va entrar a la botiga i, estranyat perquè no veia a ningú, va intentar entrar a l'oficina on es feia el recompte. El detingut va sortir del quartet i es va produir un forcejament entre els dos home en el decurs del qual s'hi va produir un tret fortuït que va impactar contra un dels mostradors del local, sense causar cap ferit. Segons els Mossos, l'arrestat el va poder reduir, el va colpejar amb la pistola i el va conduir al quartet per immobilitzar-lo. En aquest segon atracament es va endur 2.707 euros en metàl·lic.Després de concloure que l'autor dels dos robatoris era la mateixa persona, els Mossos van ubicar-lo a la zona de Pubilla cases a l'Hospitalet de Llobregat, on el van detectar el 25 de setembre. En el moment de la detenció, l'arrestat portava una ronyonera amb un revòlver amb quatre bales a l'interior del tambor, que segons els Mossos correspon a l'arma utilitzada en els dos robatoris.D'altra banda, els Mossos van detenir el 22 de setembre un home de 72 anys com a presumpte autor d'un atracament amb violència i intimidació a una entitat bancària. El detingut té antecedents policials per fets similars. Un agent que estava fora de servei el va reconèixer a l'interior d'una oficina bancària de l'avinguda Meridiana de Barcelona, ja que se l'investigava per haver intentat robar un banc el 12 de setembre.L'agent va demanar suport per identificar-lo i detenir-lo. En el moment de l'escorcoll, li van localitzar una pistola simulada i una llibreta amb anotacions d'adreces d'entitats bancàries de Barcelona i les seves característiques. Segons els Mossos, això demostra que, en el moment de la detenció, estava fent tasques de control i vigilància per perpetrar nous atracament.

