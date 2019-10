Rufián: «La nostra resposta política a la sentència és una llei d'amnistia»

"El que ve serà molt bèstia. La sentència serà duríssima i cal estar al carrer però també donar respostes polítiques: la nostra és presentar una llei d'amnistia" @gabrielrufian #FAQSmahatmaTV3 ▶️ https://t.co/MuUsqaYIKz pic.twitter.com/A8IfDKPpO6 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) October 5, 2019

"La unitat és de tots, si no estem parlant d'una coalició electoral amb l'espai convergent. I això seria la millor excusa perquè Colau i Iglesias ens digués que som de dretes. És contraproduent" @gabrielrufian #FAQSmahatmaTV3 ▶️ https://t.co/MuUsqaYIKz pic.twitter.com/5uXGkNiEaQ — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) October 5, 2019

👉 @gabrielrufian sobre la decisió d'Albert Rivera d'obrir-se a pactar amb el PSOE després del 10-N: "Segurament l'ha trucat la persona adequada: Ana Botín, Joan Roig, Amancio Ortega...?" #FAQSmahatmaTV3 ▶️ https://t.co/MuUsqaYIKz pic.twitter.com/P8jaAHpJAX — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) October 5, 2019

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha avançat que la formació republicana proposa una llei d'amnistia com a resposta política a la sentència. "Tothom sap que la sentència serà duríssima i cal estar al carrer, però també cal donar respostes polítiques i parlamentàries", ha assenyalat Rufián al programa Preguntes freqüents de TV3. "La nostra és presentar una llei d'amnistia que, de fet, oferim a la resta de formacions polítiques catalanes, des del PSC a les CUP", ha detallat el portaveu d'ERC."I és una proposta que espera contrapropostes, ni insults ni silencis", ha volgut deixar clar Rufián, que ha recordat que a Espanya l'any 1997 es van amnistiar "feixistes i assassins" com Billy el Niño o el seu cap, Roberto Conesa. "Com no fer-ho ara amb demòcrates?", s'ha preguntat en veu alta el portaveu republicà.En paral·lel, Rufián s'ha defensat dels que recriminen a l'independentisme falta d'unitat. "Una coalició de govern amb l'espai de Convergència no és una llista unitària", ha disparat el portaveu d'ERC al Congrés, que ha volgut deixar clar que "a mi també em posaria una llista amb David Fernàndez, Junqueras, Puigdemont o Jaume Asens"."La unitat és de tots, si no estem parlant d'una coalició electoral amb l'espai convergent. I això seria la millor excusa perquè Colau i Iglesias ens diguessin que som de dretes. És contraproduent", ha insistit Rufián, que també ha aprofitat per criticar durament el gir estratègic de Cs amb el PSOE de Pedro Sánchez. "Segurament l'ha trucat la persona adequada: Ana Botín, Joan Roig, Amancio Ortega?", s'ha qüestionat amb ironia el portaveu republicà.

