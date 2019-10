VÍDEO La filla de Neus Català: «La meva mare era partidària del dret a decidir»

Neus Català, la lluitadora i supervivent del camp de concentració nazi de Ravensbrück, que va morir el passat mes d'abril als 103 anys, era partidària del dret a decidir. Així ho va manifestar la seva filla, Margarita Català, en l'acte celebrat a la capital francesa, en què se li va dedicar un carrer i es va reconèixer la seva memòria."La meva mare era partidària del dret a decidir", ha explicat públicament. Ella volia votar pels dret de Catalunya a expressar-se, ha relatat, i malgrat que ho va fer en sentit contrari a la independència, "és una qüestió de democràcia". "Ho va poder fer", ha conclòs, després que durant els últims dies se l'hagués descrit com una "republicana espanyola".Amb l'acte d'inauguració del passatge que se li va dedicar, París va rendir homenatge a la lluita antifeixista i per a la memòria històrica de Neus Català. La seva filla va reafirmar la tasca de la seva mare i va reivindicar la necessitat de preservar les històries de les dones deportades, que Català anomenava "les oblidades de les oblidades".Margarita Català també va apuntar que tots els reconeixements que ha rebut la seva mare són la mostra visible de totes les persones que, com Català, van ser deportades pel feixisme. Entre d'altres, Neus Català també va rebre a títol pòstum la medalla Grand Vermeil, la màxima distinció que dona la ciutat de París, que ha estat recollida per la seva filla.

