VÍDEO El divertit retrobament de Rahola i Cuní davant les càmeres al «FAQS»

Feia temps que una de les parelles més mítiques dels últims anys a la televisió catalana no coincidia davant les càmeres. Aquest dissabte, Pilar Rahola i Josep Cuní han tornat a seure a la mateixa taula en el programa Preguntes Freqüents de TV3. L'escriptora i el periodista han debatut sobre la situació actual de la relació entre el periodisme i la política espanyola, però també han protagonitzat un moment divertit.El retrobament coincidia amb l'aniversari de Cuní, que no ha dubtat en recordar a Rahola que encara no l'havia felicitat: "tens un minut de temps per felicitar-me". "No felicito a ningú, ni a la meva mare", s'ha excusat ella. Rahola, però, ha decidit aixecar-se, tot prometent a Cuní "un petó de cinema".Després de l'aplaudiment del públic, la conversa ha continuat amb detalls del part "complicat" que va tenir la mare del presentador del programa Aquí, amb Josep Cuní a SER Catalunya i un nou calbot carinyós de l'escriptora i tertuliana: "Sempre tocant els collonets, fins i tot quan neixes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor