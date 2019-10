De nen prodigi a llegenda: Marc Márquez, en vuit vídeos

🎥 A Cervera, ja ha començat la celebració del títol de Márquez! #UniversMotoGP pic.twitter.com/YPH1OR4Jkf — Tot gira (@totgira) 16 d’octubre de 2016

¿Que eres Marc Márquez y estás solo en el podio?



Pues nada, todo el equipo PA DENTRO 😜#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 #8ball 🎱 pic.twitter.com/tpFgeUO6tX — DAZN España (@DAZN_ES) October 6, 2019

Marc Márquez ja ha fet història al món de les motos. Amb només 26 anys, el pilot de Cervera ha conquistat vuit mundials i amenaça en superar tots els rècords vigents. Márquez va a la caça de tòtems de la història com Agostini, Rossi o Doohan, a qui ja ha deixat enrere com a pilot que ha guanyat més carreres en una sola temporada (13), i només la seva joventut és l'impediment per considerar-lo el més gran de tots els temps.Veient els vídeos de fa anys, tampoc és estrany que el de la Segarra s'hagi convertit en una estrella del motociclisme. Encara creia en els Reis Mags i ja semblava un professional...A la pista, Márquez ha actuat sempre amb una valentia que astora. L'any 2001, amb només vuit anys, el pilot demostrava unes maneres damunt la moto que van despertar la curiositat dels afeccionats. El pilotar ho portava a la sang gràcies a l'afició dels seus pares, i fins i tot quan queia, no semblava que parlés un nen que encara no havia ni fet la comunió.A partir d'aquest moment la carrera de Márquez es meteòrica. Campió del món de 125cc l'any 2010, el jove pilot de Cervera es consolida com una de les més prometedores perles del motociclisme mundial amb un pilotatge al límit i un tarannà alegre que demostra la passió que té per les motos. La seva faceta de professional contrasta, no obstant, amb la imatge d'adolescent.El 2011 i el 2012 se'ls passa a Moto2, on es consolida com la revelació més sòlida del motociclisme mundial. La categoria li queda petita, i encara que comet alguns erros que ell defineix de novell, Márquez es converteix en un dels ídols de l'afició catalana i en un dels esportistes més reconeguts a nivell mundial. Tot això, sense haver complert els 20 anys.L'arribada del pilot a MotoGP l'any 2013 suposa l'eclosió definitiva del motorista de Cervera, que regala espectaculars duels amb els seus rivals com Rossi, Lorenzo i Pedrosa. Amb una Honda que coneix a la perfecció, Márquez assoleix la fita que ningú mai havia fet; guanyar el Mundial com a debutant. El pilot es converteix en ídol i referent. No només per la manera de pilotar, sinó també pel caràcter esportiu i espontani en la victòria i en la derrota.L'any 2014 Márquez no va tenir rival. El Mundial de MotoGP va ser una festa pel de Cervera, que ha guanyat 13 carreres de 18 possibles. El tro de Cervera ho celebrarà demà amb el seu germà, campió de Moto3, pels carrers del seu municipi, que s'ha rendit al talent i als encants del seu fill més il·lustre.El 2015 no va aconseguir repetir, i la temporada es va acabar amb una bronca amb Valentino Rossi que ha durat mesos. Enguany, el de Cervera sí ha pujat a l'esglaó més alt del podi de MotoGP. Encara que tothom s'esperava la seva victòria, ningú es pensava que ho faria avui, ja que es necessitava que ni Rossi ni Lorenzo puntuessin. La caiguda dels dos pilots ha permès el jove pilot guanyar el seu tercer mundial.La decepció del 2015 s'ha anat superant en els anys següents, que el cerverí ha estat l'autèntic dominador del motor mundial.Aquest diumenge, Márquez ha aconseguit el seu vuitè títol mundial , el sisè de MotoGP. Amb aquesta nova corona, el cerverí es situa a només una de Valentino Rossi i, als seus 26 anys, es projecta com una de les més grans llegendes d'aquest esport. De fet, és el pilot més jove de la història en guanyar vuit trones mundials.

