Un mort a la C-26 en una col·lisió frontal amb un camió a Balaguer

FOTOS Un accident de trànsit entre un turisme i un camió a la C-26 a Balaguer acaba amb una persona morta https://t.co/LaAjqWHH0E pic.twitter.com/7R3v7yST7z — NacióDigital (@naciodigital) October 6, 2019

Una persona ha mort aquest diumenge de matinada en una col·lisió frontal entre un turisme i un camió a la C-26, a Balaguer (la Noguera), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís, segons han informat, s'ha donat poc abans de les 6.00 del matí, i amb aquest ja són 140, les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària de Catalunya.A conseqüència de l'accident, el conductor del turisme -un home de 30 anys i veí de Balaguer- ha mort. El Sistema d'Emergències Mèdiques també ha atès el conductor del camió, al qual s'ha donat l'alta in situ. Les causes de la col·lisió s'estan investigant.Arran de l'accident s'han activat set patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat, que ha fet tasques d’excarceració, i dues ambulàncies i el Servei de Suport Psicològic del SEM. L'afectació viària ha fet tallr la C-26 en els dos sentits de la circulació. Cap a les 10.00 del matí la situació s'ha normalitzat.

