Mas: «Estan preparant el terreny per il·legalitzar els partits independentistes»

"Estan preparant el terreny per il·legalitzar algun dia els partits independentistes". Aquesta és l'afirmació contundent, amb què l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha volgut posar els punts sobre les is en una entrevista a El Punt Avui . Segons ha afirmat, l'estat espanyol està preparant l'estratègia post-judici de l'1-O al Tribunal Suprem, amb una sentència que serà dura i no agradarà.En aquest punt, ha valorat els fets dels últims dies i, concretament les detencions a nou persones vinculades als CDR -set de les quals resten en presó provisional- vinculades a un possible delicte de terrorisme. Amb aquest gest, ha considerat, es vinculen els partits amb la gent acusada de terrorisme, amb l'objectiu d'assimilar la situació catalana amb la basca: "Ens volen portar cap aquí, al mateix tractament que es donava al terrorisme basc en altres èpoques, feliçment superades".Segons Mas, es vol construir un "relat inexistent" perquè es digui que el moviment sobiranista "empara la violència" o, fins i tot, el terrorisme. "Ergo, si això és així, ens han de tractar com als batasunos d'aquella època; jo no menystindria aquesta lectura", ha alertat.Per això, i en comptes d'articular una resposta a la sentència que es pugui relacionar amb la violència, s'ha de buscar una manera massiva, exemplar i contundent per part de la ciutadania i de les institucions de contestar. "La violència l'han utilitzada ells, no nosaltres, i no hem de ser tan ingenus ni tan babaus per posar-los tan fàcil que construeixin aquest relat", ha considerat. Així doncs, ha afirmat que "qualsevol resposta és legítima si no és violenta", i ha demanat "calcular bé les conseqüències del actes, com aturar el país".Pel que fa a la seva possible major implicació política, ha recordat que la inhabilitació pel 9-N s'allarga fins al febrer del 2020 i, per tant, es descarta per tornar a governar l'espai postconvergent: "Ganes de ser partícip de la reordenació de l'espai de JxCat, sí; ganes de tornar-mes a posar al capdavant del tot, no".

