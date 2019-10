Tal dia com avui: fa 85 anys que Lluís Companys va proclamar l'Estat català

Declaració de l'Estat català, el 6 d'octubre de 1934.

L'anul·lació per part del Tribunal de Garanties (el TC d'aleshores) de la Llei de contractes de conreu el juny de 1934 va enverinar encara més les relacions entre el govern de Lluís Companys, d'ERC, i el conservador de Madrid. El president català, pressionat per Josep Dencàs i els sectors més nacionalistes, vad'aquell any, avui en fa ja 85.Els militars van reprimir hores després la sublevació armada, que va tenir un dels seus focus a la seu del CADCI a la Rambla, on van morir diversos independentistes. El govern espanyol va suprimir la Generalitat i empresonar Companys i el seu executiu. La memòria del 6 d'octubre és recurrent a la política catalana.Ho recordem amb la declaració íntegra de la proclamació de l'Estat català i amb alguns reportatges sobre l'època, que podeu llegir a sota.

Octubre de 1934: quan Barcelona i la Generalitat van anar de la mà. L'Ajuntament liderat per Pi i Sunyer es va posar al costat de Lluís Companys davant l'embat del govern de dretes a Espanya; el consistori va ser dissolt i va passar a ser regit per alcaldes designats. Per Pep Martí.



Així va ser l'últim xoc de trens: suspensió de l'autonomia, repressió i lerrouxisme. Per Pep Martí.



El rearmament del nacionalisme espanyol després del Sis d'Octubre, un relat proper. Després de la suspensió de l'autonomia, el 1934, es van produir fets que guarden paral·lelismes amb l'actualitat, amb el rebrot d'una dreta extrema que exigia la màxima repressió contra el catalanisme. Per Pep Martí.

