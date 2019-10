Marc Márquez, campió del món de MotoGP per sisena vegada

🙌 ERES LEYENDA 🙌 @marcmarquez93 se proclama CAMPE🎱N DEL MUNDO tras una temporada INOLVIDABLE con victoria incluida #ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/0U9iaOxUaV — DAZN España (@DAZN_ES) October 6, 2019

Ja és oficial. Ha tocat patir, però Marc Márquez torna a ser el millor del món de MotoGP. El pilot de Cervera ha deixat les matemàtiques de banda i, després d'una cap de setmana complicat, ho ha donat tot sobre l'asfalt de Buriram, a Tailàndia, per imposar-se en la cursa i proclamar-se campió de la màxima categoria del motociclisme mundial per sisena vegada -quarta consecutiva- a la seva carrera.El cerverí només necessitava dos punts més que el seu immediat perseguidor, Andrea Dovizioso, per tornar a coronar-se. Márquez, incansable guanyador, ha aprofitat el seu primer match-ball i ha sentenciat el campionat a falta de cinc grans premis pel final. Una temporada majestuosa del pilot català que ha acabat de la única manera que podia acabar: al calaix més alt del podi.

