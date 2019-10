​Inspira Festival: quan la música trenca barreres

L'Inspira Festival s'ha allargat durant 13 hores. Foto: Albert Alemany

Oques Grasses, caps de cartell de l'Inspira Festival de Ripoll. Foto: Albert Alemany

El Pot Petit, en plena actuació a l'Inspira Festival de Ripoll. Foto: Albert Alemany

Ripoll s'ha despertat aquest dissabte amb un cel totalment encapotat. Ni rastre de sol. Un mal presagi per a la segona edició de l'Inspira Festival , després que l'any passat una pluja tan intensa com persistent en deslluís l'estrena.Finalment, els núvols que han anat i vingut al llarg de la jornada només han servit com a decorat per les fotografies que les 5.000 persones que han esgotat les entrades del festival han penjat a Instagram. L'èxit no només ha estat d'assistència sinó també d'una fórmula pensada per a tots els públics: diversitat d'edats i de capacitats. L'Inspira es promociona com un festival inclusiu . Però, més enllà d'un lema, en què consisteix? Ho explica Marta Rudé, responsable de la Fundació MAP , l'entitat organitzadora del certamen.“L'objectiu és trencar barreres”, assenyala. En aquest sentit la programació inclou persones amb capacitats diferents. També els horaris, els preus i l'espai són accessibles per gent que en altres festivals pot tenir dificultats. En aquest sentit, fins a 150 persones amb capacitats diferents i necessitats especials d'onze entitats d'arreu de Catalunya han assistit al festival Tenien un preu especial –amb els monitors gratuïts- i un aparcament reservat a tocar dels escenaris.Una de les novetats d'enguany –més enllà del servei d'interpretació de signes- ha estat incorporar un sistema d'anells magnètics per a les persones amb problemes auditius. Permetia enviar el so dels concerts directament als seus implants coclears o bé als audiòfons per tal de gaudir al 100% de la música.La Devesa del Pla de Ripoll, l'escenari de l'Inspira Festival, també ha estat un aliat per la manca de barreres arquitectòniques. “Les persones amb mobilitat reduïda han pogut gaudir dels concerts i de les activitats sense haver de recórrer a un espai segregat com passa en altres certàmens”, explica Rudé. A més, s'ha organitzat un circuit de sensibilització per tal que la mainada –i els grans s'hi volien- es posessin a la pell de les persones que pateixen discapacitats físiques o sensorials.Amb una lluna creixent només entelada per núvols prims, Oques Grasses ha sortit puntual a l'escenari a les 22.00. Era el cap de cartell d'un certamen per on ja havien desfilat grups com Koers i, sobretot, El Pot Petit, un autèntic fenomen de masses per la mainada del Ripollès i les comarques veïnes.El grup osonenc esgota les últimes actuacions de la gira per presentar Fans del sol, el treball que els ha consolidat com un dels principals referents en l'àmbit de la música festiva dels Països Catalans. Josep Montero, Guillem Realp i companyia han aparegut a l'escenari de l'Inspira amb la seva habitual indumentària retro amb pantalons i màniga curta, un fet a valorar ja que un 5 d'octubre a Ripoll no és la primavera perpètua que acostuma a viure mitja Catalunya.Oques Grasses ha començat, com és habitual, el concert amb Serem ocells. Bancals i Fills de maria han seguit un recital on els temes de Fans del sol s'han combinat amb el de discos anteriors. Stà guai i John Brown han marcat punts d'inflexió a l'espera de hits com Més likes i, sobretot, In the night, un dels grans himnes d'aquest estiu. Passos importants i Torno a ser jo han precedit la lenta Deixa que t'agafi per tancar un concert rodó com el conjunt d'un Inspira Festival que ha tancat la barraca quan ja havia sonat la 1 de la matinada al campanar del Monestir de Ripoll, més de 13 hores després d'haver començat.

